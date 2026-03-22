Altro che iPhone: il nuovo smartphone di Amazon è un mostro di potenza (e l'IA cambia tutto)

Ci sono ritorni che sembrano inevitabili, anche quando la storia precedente non è finita bene. Nel mondo della tecnologia, poi, la memoria è corta e l’ambizione lunga. Così Amazon si prepara a rientrare nel mercato degli smartphone, dodici anni dopo uno dei flop più discussi della sua storia: il Fire Phone.

Era il 2014 quando il colosso fondato da Jeff Bezos tentò di sfidare Apple e Samsung con un dispositivo che prometteva innovazione ma finì per generare perdite per circa 170 milioni di dollari. Un esperimento ambizioso, ma fuori tempo. O forse, semplicemente, troppo in anticipo. Oggi lo scenario è cambiato. E Amazon vuole provarci di nuovo.

Il ritorno: uno smartphone costruito attorno ad Alexa

Il nuovo progetto – nome in codice “Transformer” – punta su un elemento preciso: Amazon Alexa. Non più una semplice funzione accessoria, ma il cuore dell’esperienza utente.

L’idea è chiara: trasformare lo smartphone in un assistente personale avanzato, capace di anticipare bisogni, gestire attività quotidiane e integrarsi perfettamente con l’intero ecosistema Amazon. Dallo shopping su Prime alle piattaforme di intrattenimento come Prime Video e Amazon Music, tutto dovrebbe essere accessibile con la voce.

Dopo il flop, una strategia più prudente (ma più intelligente)

A differenza del Fire Phone, che cercava di competere frontalmente con i giganti del settore, questa volta Amazon sembra voler giocare una partita diversa. Più laterale, meno aggressiva.

Secondo le indiscrezioni, il dispositivo potrebbe non essere pensato come smartphone principale, ma come secondo device. Una scelta strategica che riduce la pressione e apre a un pubblico curioso, più che fedele.

C’è anche un’altra ipotesi: un approccio minimalista, ispirato a modelli come il Light Phone. Meno app, meno distrazioni, più funzionalità essenziali. Un’idea che, in un mercato saturo di notifiche e sovraccarico digitale, potrebbe trovare terreno fertile.

L’intelligenza artificiale cambia le regole del gioco

Il vero punto, però, è l’intelligenza artificiale. Amazon punta a integrare funzionalità avanzate di AI generativa, con l’obiettivo – ambizioso – di rendere secondario persino il concetto di app store.

In teoria, molte operazioni potrebbero essere gestite direttamente tramite comandi vocali o interazioni intelligenti, senza passare da applicazioni tradizionali. Un modello che promette semplificazione, ma che porta con sé interrogativi importanti.

I precedenti non mancano. Dispositivi come Humane AI Pin o Rabbit R1 hanno mostrato quanto sia difficile convincere il mercato a cambiare abitudini consolidate. L’innovazione, da sola, non basta. Serve anche un’esperienza realmente superiore.

Dietro le quinte: un team di peso

A guidare il progetto c’è la divisione dispositivi e servizi di Amazon, sotto la direzione di Panos Panay, ex Microsoft. Ma il nome che incuriosisce di più è quello di J Allard, figura chiave nello sviluppo di Xbox e Zune, oggi alla guida del team ZeroOne.

Un gruppo nato nel 2025 con un obiettivo preciso: sperimentare nuove categorie tecnologiche. Non solo smartphone, ma anche tablet e altri dispositivi ancora in fase embrionale.

Dietro l’hardware, però, c’è una strategia più ampia. Amazon punta a raccogliere dati – sempre più dati – per raffinare il proprio modello di business. Preferenze, comportamenti, abitudini. Tutto ciò che uno smartphone può raccontare.

È la stessa logica che ha guidato l’espansione di Alexa negli ultimi anni: entrare nella quotidianità degli utenti, diventare invisibile ma indispensabile. Questa volta è diverso? La domanda resta aperta. Amazon ha già dimostrato di saper fallire. Ma anche di saper imparare dai propri errori.