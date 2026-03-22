Altro che iPhone: il nuovo smartphone di Amazon è un mostro di potenza (e l'IA cambia tutto)

Ilaria Losapio
Pubblicato il 22 mar 2026
Altro che iPhone: il nuovo smartphone di Amazon è un mostro di potenza (e l'IA cambia tutto)

Ci sono ritorni che sembrano inevitabili, anche quando la storia precedente non è finita bene. Nel mondo della tecnologia, poi, la memoria è corta e l’ambizione lunga. Così Amazon si prepara a rientrare nel mercato degli smartphone, dodici anni dopo uno dei flop più discussi della sua storia: il Fire Phone.

Era il 2014 quando il colosso fondato da Jeff Bezos tentò di sfidare Apple e Samsung con un dispositivo che prometteva innovazione ma finì per generare perdite per circa 170 milioni di dollari. Un esperimento ambizioso, ma fuori tempo. O forse, semplicemente, troppo in anticipo. Oggi lo scenario è cambiato. E Amazon vuole provarci di nuovo.

Il ritorno: uno smartphone costruito attorno ad Alexa

Il nuovo progetto – nome in codice “Transformer” – punta su un elemento preciso: Amazon Alexa. Non più una semplice funzione accessoria, ma il cuore dell’esperienza utente.

L’idea è chiara: trasformare lo smartphone in un assistente personale avanzato, capace di anticipare bisogni, gestire attività quotidiane e integrarsi perfettamente con l’intero ecosistema Amazon. Dallo shopping su Prime alle piattaforme di intrattenimento come Prime Video e Amazon Music, tutto dovrebbe essere accessibile con la voce.

Dopo il flop, una strategia più prudente (ma più intelligente)

A differenza del Fire Phone, che cercava di competere frontalmente con i giganti del settore, questa volta Amazon sembra voler giocare una partita diversa. Più laterale, meno aggressiva.

Altro che iPhone: il nuovo smartphone di Amazon è un mostro di potenza

Tutte le funzionalità – melablog.it

Secondo le indiscrezioni, il dispositivo potrebbe non essere pensato come smartphone principale, ma come secondo device. Una scelta strategica che riduce la pressione e apre a un pubblico curioso, più che fedele.

C’è anche un’altra ipotesi: un approccio minimalista, ispirato a modelli come il Light Phone. Meno app, meno distrazioni, più funzionalità essenziali. Un’idea che, in un mercato saturo di notifiche e sovraccarico digitale, potrebbe trovare terreno fertile.

L’intelligenza artificiale cambia le regole del gioco

Il vero punto, però, è l’intelligenza artificiale. Amazon punta a integrare funzionalità avanzate di AI generativa, con l’obiettivo – ambizioso – di rendere secondario persino il concetto di app store.

In teoria, molte operazioni potrebbero essere gestite direttamente tramite comandi vocali o interazioni intelligenti, senza passare da applicazioni tradizionali. Un modello che promette semplificazione, ma che porta con sé interrogativi importanti.

I precedenti non mancano. Dispositivi come Humane AI Pin o Rabbit R1 hanno mostrato quanto sia difficile convincere il mercato a cambiare abitudini consolidate. L’innovazione, da sola, non basta. Serve anche un’esperienza realmente superiore.

Dietro le quinte: un team di peso

A guidare il progetto c’è la divisione dispositivi e servizi di Amazon, sotto la direzione di Panos Panay, ex Microsoft. Ma il nome che incuriosisce di più è quello di J Allard, figura chiave nello sviluppo di Xbox e Zune, oggi alla guida del team ZeroOne.

Un gruppo nato nel 2025 con un obiettivo preciso: sperimentare nuove categorie tecnologiche. Non solo smartphone, ma anche tablet e altri dispositivi ancora in fase embrionale.

Dietro l’hardware, però, c’è una strategia più ampia. Amazon punta a raccogliere dati – sempre più dati – per raffinare il proprio modello di business. Preferenze, comportamenti, abitudini. Tutto ciò che uno smartphone può raccontare.

È la stessa logica che ha guidato l’espansione di Alexa negli ultimi anni: entrare nella quotidianità degli utenti, diventare invisibile ma indispensabile. Questa volta è diverso? La domanda resta aperta. Amazon ha già dimostrato di saper fallire. Ma anche di saper imparare dai propri errori.

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