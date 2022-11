Oggi è un giorno importante per Amazon, per Alexa e – scoprirai a breve – anche per gli utenti. L’assistente vocale, probabilmente il più smart tra quelli in circolazione (molto più di Siri, senza dubbio), è attivo da quattro anni in Italia e non c’è miglior modo di festeggiare questa ricorrenza se non con un regalo.

Gli italiani adorano Alexa: le cifre

Sono quattro anni che Alexa che è entrata nelle case degli utenti italiani, una “compagna di vita, spiritosa e premurosa, in grado di rendere le loro giornate più semplici, meglio organizzate e anche più divertenti“, ci dice Amazon. Il 2022 è stato poi un anno molto positivo in termini prettamente numerici. Dal 2018 ad oggi sono state registrate oltre 17 miliardi di interazioni con Alexa, e ben 8 miliardi sono avvenute solo quest’anno.

Sempre nel 2022 […] Alexa è rientrata nella classifica Best Product dei 10 brand più amati dagli italiani. A confermare questo successo sono le continue dimostrazioni di affetto da parte degli italiani in tutta Italia, che si affidano quotidianamente ad Alexa per gestire le proprie giornate, dal risveglio sino alla buonanotte, e per divertirsi con musica, ricette, per restare informati e gestire la smart home. – Gianmaria Visconti, CM di Amazon Alexa in Italia.

Snoccioliamo però qualche altro numero interessante relativo al 2022 dello smart assistant di Amazon, chiamato in causa a più non posso:

800 milioni tra sveglie e timer

120 milioni di promemoria

45 milioni di shopping list

28 milioni di chiamate

135 milioni di richieste sulle previsioni meteo

8 milioni di ricette richieste

400 milioni di ore di musica riprodotte

È il compleanno di Alexa, ma il regalo è per gli utenti

La versione italiana di Alexa compie 4 anni, e non può esserci una festa di compleanno senza un regalo. La grande notizia è che la sorpresa non è per la festeggiata, ma per gli utenti.

Gli utenti in Italia che dal 6 novembre fino al 13 novembre pronunceranno la formula magica “Alexa, Tanti Auguri”, riceveranno 3 mesi di Audible gratuiti. Per chi non la conoscesse, si tratta della piattaforma per ascoltare Audiolibri, Podcast e Audible Originals.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.