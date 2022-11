Amazon è sempre di più un punto di riferimento. Shopping, streaming (serie TV, film, musica), libri, e ora anche riviste in formato digital. Il gigante di Seattle ha infatti annunciato il debutto di una nuova sezione sul suo sito web dedicata ai principali magazine distribuiti in Italia da Condé Nast e Gruppo Mondadori, giusto per fare qualche esempio.

Amazon: nasce la nuova sezione dedicate alla riviste italiane

Sembra quasi che Amazon faccia rima con “vantaggi”, e probabilmente non siamo così lontani dalla realtà. Sì perché tutti gli utenti iscritti a Kindle Unlimited – il servizio per accedere a uno sconfinato catalogo di ebook (oltre 1 milione) – possono “sfogliare” i magazine senza costi aggiuntivi. Non sei ancora iscritto? Puoi farlo direttamente da qui: i primi 30 giorni sono gratuiti, poi il servizio si rinnova a 9,99 euro al mese.

Per tutti coloro che invece solo saltuariamente leggono magazine, c’è la possibilità di acquistare le singole uscite ai prezzi indicati sullo store. Di seguito qualche esempio:

Vanity Fair Italia: 0,99 euro

Vogue Italia: 4,99 euro

GQ Italia: 2,99 euro

Cosmopolitan Italia: 1,99 euro

Men’s Health Italia: 2,99 euro

Chi: 1,99 euro

Focus: 2,99 euro

Giallozafferano: 0,99 euro

Mac Magazine: 2,90 euro

Tutte le riviste sono organizzate per categoria (Moda e Lifestyle, Celebrità e Intrattenimento, e via dicendo), ma puoi anche effettuare una ricerca all’interno della sezione Kindle Store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.