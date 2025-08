AirPods Pro 3: tutte le novità attese, tra design rinnovato e funzioni smart

C’è fermento nell’aria per tutti gli appassionati di tecnologia e per chi non vuole perdersi neanche un battito delle novità targate Apple. La casa di Cupertino si prepara infatti a riscrivere le regole dell’ascolto wireless con i nuovissimi AirPods Pro 3, il cui debutto è atteso a braccetto con la presentazione della serie iPhone 17 a settembre 2025. E se vi sembra di aver già visto tutto nel mondo degli auricolari true wireless, preparatevi a cambiare idea: la rivoluzione promessa da Apple non si limita a semplici ritocchi, ma mira a ridefinire lo stato dell’arte sia sul fronte hardware che software.

Non è un segreto che la seconda generazione di AirPods Pro abbia già segnato un punto di riferimento nel settore, complice una serie di aggiornamenti che hanno portato innovazioni come l’audio adattivo e la modalità apparecchio acustico. Ma il vero salto di qualità è dietro l’angolo, con la terza generazione pronta a introdurre funzionalità che, fino a poco tempo fa, sembravano appannaggio della fantascienza. Ecco allora che la cancellazione attiva del rumore viene annunciata come ancora più potente e raffinata, grazie a un nuovo processore audio progettato per lasciare indietro la concorrenza. Non solo silenzio, ma un’esperienza d’ascolto immersiva e personalizzata, che si adatta in tempo reale all’ambiente circostante e alle esigenze dell’utente.

A rendere davvero unica la proposta Apple, però, è la volontà di trasformare gli auricolari in veri e propri alleati della salute. Secondo le indiscrezioni più affidabili, tra cui quelle di Bloomberg, i nuovi AirPods Pro 3 saranno i primi a integrare un sistema di monitoraggio frequenza cardiaca direttamente nell’orecchio. Un salto in avanti notevole rispetto ai classici smartwatch: sarà possibile tenere sotto controllo il battito senza mai interrompere la musica o le chiamate, sfruttando la posizione privilegiata degli auricolari per rilevazioni più precise.

Ma le sorprese non finiscono qui. Apple starebbe lavorando anche a un innovativo sensore temperatura corporea, collocato nel condotto uditivo, che promette di superare per accuratezza persino le rilevazioni offerte dagli Apple Watch. Una tecnologia, questa, che potrebbe non essere pronta per il lancio del 2025, ma che dimostra chiaramente la direzione intrapresa dall’azienda: dispositivi sempre più intelligenti e capaci di prendersi cura dell’utente in ogni momento della giornata.

Sul fronte delle funzionalità smart, spicca una novità che farà la gioia di chi viaggia o lavora in ambienti internazionali: la traduzione simultanea delle conversazioni, direttamente integrata nell’app Translate di iPhone. Immaginate di poter ascoltare in tempo reale la traduzione delle parole di un interlocutore straniero, senza dover staccare gli auricolari o interrompere l’attività in corso. Una soluzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui comunichiamo e abbattere le barriere linguistiche con una semplicità mai vista prima.

Il nuovo design AirPods Pro si preannuncia come un altro punto di forza della terza generazione: la custodia di ricarica sarà più sottile, con un LED di stato nascosto e un tasto capacitivo frontale per un abbinamento ancora più rapido. Un’evoluzione che strizza l’occhio alle linee minimaliste già viste sugli AirPods di quarta generazione, ma che non rinuncia a funzionalità avanzate come la ricarica wireless e la resistenza all’acqua.

Non meno importante, il software riceverà una spinta decisa grazie all’arrivo di iOS 26. Le novità in arrivo includono la pausa automatica della riproduzione durante il sonno, la possibilità di utilizzare gli auricolari come telecomando per la fotocamera dell’iPhone e una qualità delle chiamate ulteriormente migliorata. Si tratta di funzionalità pensate per semplificare la vita quotidiana e offrire un’esperienza utente senza soluzione di continuità, in perfetto stile Apple.

Guardando al futuro, non mancano indiscrezioni su prototipi in fase di sviluppo dotati di telecamere a infrarossi per un audio spaziale ancora più immersivo e controlli gestuali all’avanguardia. Tuttavia, queste tecnologie dovrebbero vedere la luce solo dopo il 2026, lasciando il campo libero alle innovazioni già pronte per il prossimo anno.

Il prezzo? Apple sembra intenzionata a mantenere il listino fermo ai 249 dollari degli attuali AirPods Pro 2, nonostante il salto tecnologico promesso sia davvero importante. Una scelta che potrebbe mettere in crisi molti utenti: meglio affidarsi oggi alla solidità e all’affidabilità dei modelli attuali, o attendere la rivoluzione che si profila all’orizzonte con gli AirPods Pro 3? La risposta, come sempre, dipenderà dalle esigenze e dalla voglia di sperimentare il meglio che la tecnologia possa offrire.