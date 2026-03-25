AirPods Pro 3, Pro 2 e AirPods 4 si aggiornano con il firmware 8B39: cosa cambia davvero

Apple ha rilasciato il firmware 8B39 per AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 insieme ai nuovi aggiornamenti di sistema, in una mossa che punta soprattutto a mantenere stabile e allineato tutto l’ecosistema audio della casa di Cupertino.

Il nuovo software arriva nelle stesse ore in cui Apple ha distribuito iOS 26.4, iPadOS 26.4 e macOS 26.4, e questo dettaglio non è secondario. Quando la società aggiorna in parallelo sistema operativo e firmware degli accessori, di solito il messaggio è abbastanza chiaro: non si tratta tanto di una rivoluzione visibile all’utente, quanto di un lavoro di rifinitura che serve a far dialogare meglio dispositivi, connessioni e funzioni dentro lo stesso ecosistema.

La versione 8B39 è ora disponibile per AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4, compresa la variante con cancellazione attiva del rumore. Apple, come spesso accade con gli auricolari, non accompagna questi rilasci con un changelog ricco di dettagli o con un elenco di novità immediatamente riconoscibili. Il tono resta quello abituale: correzioni di bug, miglioramenti generali e ottimizzazioni che puntano a rendere l’esperienza più stabile nel tempo.

Perché questo aggiornamento conta anche se non porta funzioni evidenti

Per chi usa ogni giorno gli AirPods, il valore di un aggiornamento del genere non sta per forza in una nuova opzione da attivare nelle impostazioni. Spesso il beneficio reale si vede nel comportamento quotidiano: una connessione Bluetooth più affidabile, un passaggio più fluido tra i dispositivi Apple, una gestione migliore della batteria o una compatibilità più pulita con le versioni appena rilasciate di iPhone, iPad e Mac. Sono dettagli meno appariscenti, ma per molte persone fanno la differenza molto più di una funzione mostrata in copertina.

Nel caso specifico, il firmware arriva dopo una fase in cui Apple ha spinto molto sull’integrazione tra cuffie e software di sistema, soprattutto nelle funzioni legate alla comunicazione, alla registrazione audio e all’uso più avanzato degli auricolari dentro le app native. Per questo è plausibile leggere l’8B39 come un aggiornamento di consolidamento: meno novità da far notare e più lavoro dietro le quinte per tenere insieme prestazioni, stabilità e compatibilità.

Come si installa senza fare quasi nulla

L’aspetto che continua a spiazzare molti utenti è che il firmware degli auricolari Apple non si aggiorna come una normale app. Non c’è un pulsante da premere e non esiste una schermata di download manuale. In pratica, bisogna avere iPhone, iPad o Mac aggiornati, Bluetooth attivo, connessione Wi-Fi disponibile e AirPods collegate al dispositivo. A quel punto basta riporle nella custodia in carica, chiudere il coperchio e lasciarle per un po’ nel raggio del Bluetooth. Lo stesso principio vale anche per le AirPods Max, con la differenza che vanno tenute in carica tramite cavo e vicino al dispositivo associato.

Questo sistema è comodo perché toglie passaggi all’utente, ma ha anche un lato meno immediato: spesso ci si accorge dell’update solo dopo, controllando la versione del firmware nelle impostazioni Bluetooth. È uno di quei processi tipicamente Apple che funzionano quasi in silenzio, senza chiedere attenzione ma incidendo comunque sull’esperienza d’uso.

Alla fine il senso dell’8B39 è proprio questo. Non un aggiornamento da raccontare come svolta, ma un tassello che serve a mantenere gli AirPods affidabili dentro un sistema che si aggiorna tutto insieme. E per chi li usa ogni giorno tra chiamate, musica, note vocali e passaggi rapidi tra più dispositivi, anche i cambiamenti meno visibili sono spesso quelli che si sentono di più.