AirPods con telecamere IR, Apple prepara auricolari sempre più legati all’intelligenza artificiale

Apple starebbe lavorando a una nuova generazione di AirPods molto diversa da quella attuale, con sensori a infrarossi e funzioni legate all’intelligenza artificiale che potrebbero cambiare il modo in cui si usano ogni giorno.

Le indiscrezioni più recenti parlano di auricolari capaci non solo di riprodurre audio, ma anche di leggere l’ambiente circostante e interagire con altri dispositivi in modo più avanzato.

Non si tratta ancora di un prodotto ufficiale, ma i segnali sono sempre più coerenti: Apple sembra voler trasformare le AirPods in qualcosa di più vicino a un dispositivo intelligente, integrato con l’ecosistema e con le nuove funzioni di Apple Intelligence.

Telecamere IR e nuove interazioni senza tocco

Il cambiamento più interessante riguarda la possibile presenza di piccole telecamere a infrarossi integrate negli auricolari. Non servirebbero per scattare foto, ma per raccogliere informazioni sullo spazio e sui movimenti intorno all’utente.

Questo aprirebbe la strada a nuove modalità di controllo basate su gesture, come cambiare traccia, rispondere a una chiamata o attivare Siri senza toccare né le cuffie né lo smartphone. Un approccio che si avvicina a quello già visto su altri prodotti Apple, dove il contatto fisico diventa sempre meno necessario.

Allo stesso tempo, i sensori potrebbero aiutare a migliorare l’audio spaziale e l’interazione con dispositivi come iPhone o visori, adattando l’esperienza in base a come l’utente si muove nello spazio.

Un ruolo sempre più centrale per l’intelligenza artificiale

Per gestire queste funzioni servirebbe una base hardware più avanzata. È qui che entra in gioco l’ipotesi di un nuovo chip H3, pensato per elaborare dati in tempo reale senza compromettere autonomia e prestazioni.

L’idea è che le AirPods possano diventare una sorta di estensione intelligente dell’iPhone, capaci di lavorare insieme alle funzioni di AI per fornire suggerimenti, risposte e assistenza in modo più naturale. Non solo ascolto quindi, ma anche interpretazione del contesto e supporto nelle attività quotidiane.

È un passaggio che si inserisce in una direzione più ampia: Apple sta spingendo sempre di più verso dispositivi che non si limitano a eseguire comandi, ma cercano di anticipare le esigenze dell’utente.

“Ultra” o nuova generazione, cambia la filosofia

Resta da capire come verrà posizionato questo prodotto. Il nome AirPods Ultra è circolato più volte, ma non è certo che Apple scelga davvero questa denominazione. Più del nome, conta il messaggio: creare una linea di dispositivi più avanzati, pensati per chi vuole qualcosa in più rispetto all’esperienza standard.

In questo scenario, le AirPods smettono di essere semplici auricolari e diventano un tassello dell’ecosistema, capace di dialogare con altri prodotti e di sfruttare meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, il cambiamento sarebbe più profondo di quanto sembri a prima vista.

Per ora si resta nel campo delle anticipazioni, ma la direzione è chiara: le cuffie Apple potrebbero diventare uno dei punti di accesso più immediati e personali all’AI, accompagnando l’utente in modo discreto ma sempre più presente.