AirPods 4 in offerta su Amazon: qualità Apple a un prezzo che sorprende

Con una promozione che vede questi auricolari protagonisti assoluti, il risparmio è concreto: solo 129€ invece dei 149€ di listino.

Design evoluto e tecnologia intelligente

Gli AirPods 4 sono la scelta ideale per chi vuole unire stile, funzionalità e praticità in un solo gesto. Il design, ancora più raffinato, vanta uno stelo accorciato e una forma ottimizzata che si adatta perfettamente all’orecchio, garantendo stabilità anche durante l’attività fisica o gli spostamenti quotidiani. Il cuore pulsante di questi auricolari è il chip H2, che eleva l’esperienza d’ascolto a un livello superiore: ogni nota, ogni dettaglio viene valorizzato da un’elaborazione audio computazionale di ultima generazione. E non è tutto: la modalità Voice Isolation assicura chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi, filtrando i suoni di fondo e permettendoti di comunicare sempre con chiarezza. L’audio spaziale personalizzato regala un effetto surround che si adatta ai movimenti della testa, mentre l’interazione con Siri diventa ancora più naturale e intuitiva: basta un semplice cenno per rispondere ai comandi dell’assistente vocale, senza dover toccare nulla.

Autonomia e comfort per ogni esigenza

Un altro punto di forza degli AirPods 4 è l'autonomia: con una sola carica puoi ascoltare la tua musica preferita fino a 5 ore di fila, mentre la custodia di ricarica – ora più compatta e dotata di porta USB-C – estende l'utilizzo complessivo fino a 30 ore. La resistenza IPX4 li rende perfetti anche per lo sport o le giornate di pioggia leggera, senza dover temere sudore o schizzi d'acqua.