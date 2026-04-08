Addio agli storici SMS: quando spariranno dagli smartphone, c'è la data

Il conto alla rovescia è partito davvero. Samsung ha fissato una data precisa che segnerà la fine definitiva di Samsung Messaggi. Non un semplice aggiornamento, non una sostituzione graduale, ma una dismissione completa che chiude un capitolo lungo oltre un decennio nell’esperienza Galaxy.

Per anni, Samsung Messaggi è stata una presenza silenziosa ma costante. Non ha mai fatto rumore, non ha mai cercato di reinventare la comunicazione, ma ha funzionato. E, soprattutto, era “di casa”.

Fine di un’epoca: quando l’app diventa storia

Il processo di uscita era iniziato già nel 2024, quando l’app aveva smesso di essere preinstallata sui nuovi dispositivi Galaxy negli USA. Da allora, il percorso è stato lineare: meno visibilità, meno aggiornamenti, meno spazio. Ora, la chiusura.

Una volta completata la dismissione nel luglio 2026 negli stati Uniti, l’app non sarà più utilizzabile per inviare messaggi, se non in contesti molto limitati come numeri di emergenza. Verrà rimossa dal Galaxy Store e, nei modelli più recenti, è già di fatto scomparsa.

Il futuro è Google (e non è più negoziabile)

Al posto di Samsung Messaggi, il protagonista sarà Google Messaggi. E qui il punto si fa interessante. Negli ultimi anni, Google ha trasformato la sua app in qualcosa di molto più ambizioso di un semplice gestore SMS.

Il supporto RCS (il protocollo che prova a traghettare la messaggistica verso standard più moderni) è diventato il cuore dell’esperienza. A questo si aggiungono filtri anti-spam sempre più sofisticati, funzioni basate su intelligenza artificiale e una sincronizzazione multi-dispositivo che, fino a poco tempo fa, sembrava un lusso riservato ad altri ecosistemi.

Samsung, di fatto, ha deciso di non competere più su questo terreno. E di appoggiarsi a un ecosistema che ormai detta lo standard su Android. Una scelta pragmatica, certo. Ma anche simbolica.

L’ecosistema Android si semplifica (forse troppo)

Quello che sta accadendo va oltre una singola app. È il segnale di una progressiva uniformità nell’universo Android. Sempre meno duplicazioni, sempre più centralizzazione.

Per anni, i produttori hanno cercato di differenziarsi anche attraverso le proprie applicazioni: messaggi, telefono, galleria. Oggi, quella strategia sembra perdere peso. L’utente medio preferisce coerenza, aggiornamenti rapidi, integrazione. E Google, in questo, ha un vantaggio evidente.

Ma c’è anche un rovescio della medaglia. Alcuni utenti vedono in questa transizione un appiattimento dell’esperienza, una perdita di identità dei singoli brand. Meno scelta, più standardizzazione. Una tensione che non è nuova, ma che ora diventa più visibile.

Transizione morbida, ma non invisibile

Samsung ha preparato il passaggio con attenzione. Gli utenti verranno guidati passo dopo passo: notifiche, suggerimenti, installazione automatica nei dispositivi più recenti. Su Android 14 e successivi, Google Messaggi sarà già pronto in prima linea, letteralmente nella schermata iniziale.

Gli SMS e gli MMS continueranno a funzionare senza interruzioni. Le conversazioni RCS potrebbero richiedere un breve adattamento, soprattutto sui dispositivi più datati, ma il sistema è pensato per riallinearsi rapidamente. Insomma, tutto studiato per evitare traumi.