Action distrugge tutte le scorte: l’AirTag a meno di 5 euro è spettacolare, ne ho comprati 4

L’industria della tecnologia di consumo sta vivendo una fase di scuotimento strutturale, dove la democratizzazione di componenti un tempo esclusivi sta portando a scaffale dispositivi a prezzi precedentemente impensabili.

Il caso più eclatante di queste ore riguarda la catena di distribuzione Action, che ha immesso sul mercato lo Smart Finder di Fresh ‘n Rebel, un localizzatore che sfida direttamente l’egemonia degli AirTag di Apple, ma a una frazione irrisoria del costo.

Siamo di fronte a un oggetto che viene venduto a meno di 5 euro. Per capirci, è meno del prezzo di un pacchetto di sigarette o di un cocktail di fascia bassa in centro città. Eppure, la tecnologia all’interno non è un surrogato di bassa lega. Il dispositivo sfrutta la rete “Dov’è” (Find My) di Apple, il che significa che utilizza le centinaia di milioni di iPhone, iPad e Mac sparsi nel mondo per rimbalzare il segnale Bluetooth e localizzare l’oggetto smarrito in modo anonimo e criptato. Non è necessario installare app di terze parti: il sistema operativo lo riconosce nativamente.

Action, l’AirTag costa meno di 5 euro

Le scorte nei punti vendita stanno evaporando. La corsa all’accaparramento — chi ne acquista quattro o cinque pezzi alla volta — non è solo dettata dal risparmio, ma da una mutata percezione della sicurezza degli oggetti quotidiani. L’accessibilità estrema trasforma il localizzatore da bene di lusso a bene di consumo di massa, quasi fosse una batteria stilo. Il design è essenziale, con una plastica che al tatto ricorda certi cruscotti delle citycar dei primi anni Duemila, solida ma senza fronzoli, e una batteria CR2032 inclusa che garantisce circa un anno di autonomia.

C’è un aspetto quasi sovversivo in questa operazione commerciale. Se un AirTag ufficiale costa circa otto volte tanto, il consumatore si trova a interrogarsi sul reale valore del brand rispetto alla funzione pura. L’intuizione non ortodossa è che il prezzo così basso non svaluta il prodotto, ma ne cambia la funzione psicologica: se un localizzatore costa 40 euro, ho paura di perderlo insieme alle chiavi; se ne costa meno di 5, diventa un’estensione invisibile e sacrificabile della mia infrastruttura personale.

Il mercato degli accessori smart sta scivolando verso un modello “usa e getta” tecnologico che solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine, ma che nell’immediato risolve problemi logistici banali con un’efficienza spietata. Lo Smart Finder emette un segnale acustico tramite un piccolo altoparlante integrato, utile per ritrovare il portafoglio incastrato tra i cuscini del divano o per monitorare la posizione di una valigia in stiva, un dettaglio che durante il caos degli aeroporti internazionali estivi è diventato una necessità vitale.

Non ci sono compromessi tecnici evidenti che ne limitino l’uso quotidiano. La barriera all’ingresso della smart-security è crollata definitivamente, lasciando spazio a una distribuzione capillare che sta svuotando i magazzini in tempi record. Chi entra per comprare detersivi o articoli di cartoleria esce con un set di localizzatori, quasi per inerzia. È il trionfo della funzione sulla forma, della capillarità della rete Apple messa al servizio di un hardware dal costo di produzione probabilmente vicino ai pochi centesimi di dollaro, venduto in massa per saturare ogni possibile nicchia di mercato.