4 modi per trasferire file tra iPhone e Mac

Se possiedi più dispositivi Apple, a volte vorresti trasferire file tra il tuo iPhone e il Mac. Forse perché puoi visualizzare meglio determinati file su un dispositivo o lavorare su un file è più facile sull’altro, come apportare modifiche a un video su un Mac anziché su un iPhone. Qualunque sia il motivo, hai più opzioni quando vuoi trasferire alcuni file tra il tuo iPhone e il Mac. Di seguito, esamineremo i quattro modi principali per farlo.

1. Collega il tuo iPhone al Mac con un cavo USB

Il metodo più veloce e affidabile per trasferire file tra il tuo iPhone e il Mac è utilizzare un cavo USB. Collega il cavo di ricarica del tuo iPhone al Mac, quindi apri Finder sul Mac. In Posizioni nella barra laterale del Finder, fai clic sul tuo iPhone. Fai clic su File nella finestra Finder del tuo iPhone e trascina e rilascia i file o le cartelle desiderate.

2. Approfitta di iCloud

iCloud è un servizio di archiviazione e sincronizzazione basato su cloud offerto da Apple. È progettato per consentire agli utenti di Apple di archiviare documenti, foto, video, musica e altri dati nei server di Apple e di accedere a questi dati da qualsiasi dispositivo Apple connesso a Internet.

iCloud ti permette di sincronizzare i tuoi dati su tutti i dispositivi Apple e trasferire file tra iPhone e Mac spostandoli su iCloud Drive. Su un iPhone, accedi a iCloud Drive dall’app File, mentre su un Mac, accedi dalla barra laterale del Finder. Ricorda che lo spazio di archiviazione disponibile dipende dal tuo piano iCloud.

3. Segui il percorso wireless con AirDrop

AirDrop ti consente di trasferire file tra dispositivi Apple in modo rapido e wireless. Per utilizzare AirDrop, attiva Wi-Fi, Bluetooth e AirDrop su entrambi i dispositivi. Su un Mac, fai clic tenendo premuto il tasto Ctrl su un file, seleziona Condividi dal menu contestuale e scegli AirDrop. Su un iPhone, premi a lungo su un file e seleziona Condividi, quindi tocca AirDrop.

AirDrop è una funzione esclusiva di Apple che consente agli utenti di condividere facilmente file tra dispositivi iOS, iPadOS e macOS tramite una connessione wireless diretta. Utilizza la tecnologia Bluetooth per stabilire una connessione peer-to-peer tra dispositivi e il Wi-Fi per trasferire effettivamente i dati.

Prima di utilizzare AirDrop, assicurati che sia abilitato su entrambi i dispositivi. Su iPhone e iPad, accedi al Centro di controllo scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo e tocca l’icona di AirDrop. Su un Mac, apri il Finder e seleziona “AirDrop” nella barra laterale. Quindi, assicurati che la scoperta sia impostata su “Tutti” o “Solo contatti”.

Per i Mac, è necessario avere OS X Yosemite (10.10) o versioni successive e un modello di Mac del 2012 o successivo (ad eccezione del Mac Pro del 2012).

4. Invia file tramite e-mail

Un altro metodo per trasferire file tra iPhone e Mac è utilizzare la posta elettronica. Basta comporre una nuova email indirizzata a te stesso, allegare i file desiderati e inviarla. Riceverai l’email su entrambi i dispositivi e potrai scaricare gli allegati.

Controlla la tua casella di posta sul dispositivo a cui desideri inviare il file. Scarica gli allegati e salvali nella posizione desiderata sul dispositivo di destinazione.

Tieni presente che l’invio di file tramite e-mail potrebbe essere limitato dalla dimensione del file e dalla capacità di archiviazione della tua casella di posta elettronica. Inoltre, potrebbe richiedere più tempo per caricare e scaricare file di grandi dimensioni rispetto ad altre opzioni di trasferimento file.

In conclusione, esistono diverse opzioni per trasferire file tra iPhone e Mac, ciascuna con i propri vantaggi e svantaggi. A seconda delle tue esigenze e preferenze, puoi utilizzare un cavo USB, iCloud, AirDrop o l’e-mail per spostare i tuoi file tra dispositivi. Ora che conosci questi quattro metodi principali, dovresti essere in grado di gestire facilmente il trasferimento di file tra il tuo iPhone e il Mac.