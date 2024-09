301€ risparmiati sul realme 12X con la doppia promozione eBay

realme è un’azienda che è riuscita a guadagnarsi la fiducia degli utenti con dispositivi di qualità proposti a prezzi sempre modici e accessibili e oggi, su eBay, è disponibile una doppia promo sul realme 12X con sconto attivo del 62% e un coupon dal valore di 10€ (PSPRSETT24): prezzo totale di 178,99€.

Ecco realme 12X in tutto il suo splendore da best buy!

Il realme 12x si presenta con un display da 1604 x 720 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, questo dispositivo garantisce un comfort visivo eccezionale, riducendo l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 6100+ 5G, il realme 12x offre prestazioni elevate grazie alla sua CPU octa-core che garantisce sia efficienza che bassa dissipazione energetica. La fotocamera principale da 50 MP e la fotocamera frontale da 8 MP permettono di catturare immagini e selfie di alta qualità.

Con il supporto per fino a 2 TB di memoria esterna, il realme 12x offre una grande capacità di archiviazione, mentre la batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata, rendendo il telefono perfetto per uso intensivo. Il dispositivo include anche una porta USB di tipo C e Bluetooth 5.3 per connessioni veloci e affidabili.

La connettività 5G è una delle caratteristiche chiave del realme 12x, con tecnologie avanzate per ottimizzare la rete e garantire un segnale stabile e affidabile. Il design elegante, con uno spessore di soli 7,89 mm e un corpo sottile, non solo migliora l’aspetto del dispositivo ma anche la sensazione al tatto. Infine, il design della fotocamera di punta offre una simmetria perfetta e un’estetica unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.