3 motivi per cui iPhone 15 Pro è meglio di iPhone 14 Pro

L’iPhone 15 Pro è l’ultimo gioiello tecnologico presentato da Apple, e molti si chiedono se valga la pena fare l’upgrade dall’iPhone 14 Pro. In questo articolo, esploreremo cinque aree chiave in cui l’iPhone 15 Pro supera il suo predecessore: design, display, fotocamera, prestazioni e connettività.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: vale la pena fare l’upgrade?

Design

Il design dell’iPhone 15 Pro non ha subito modifiche significative rispetto al modello precedente, ma alcuni cambiamenti hanno cambiato l’impatto estetico del nuovo flagship Apple. L’iPhone 14 Pro aveva già un design elegante e moderno, ma l’iPhone 15 Pro ha introdotto nuovi colori e alcuni miglioramenti strutturali che lo rendono ancora più attraente e distintivo.

La scocca del 15 Pro è in titanio, materiale che rende lo smartphone più resistente, pur mantenendo un peso ridotto. Inoltre, l’effetto ruvido spazzolato del frame laterale dona al prodotto un look diverso rispetto ai bordi lucidi del 14 Pro.

Fotocamere

Le fotocamere sono un altro elemento chiave in cui l’iPhone 15 Pro supera l’iPhone 14 Pro. Le nuove tecnologie e funzionalità introdotte permettono agli utenti di catturare immagini e video di qualità superiore in una varietà di condizioni di illuminazione e ambienti, offrendo così una maggiore flessibilità creativa.

La camera 1x si fa in 3, dando la possibilità di impostare, tramite un crop del sensore, la lunghezza focale preferita. Tra le opzioni abbiamo 24mm, 28mm e 35mm. La gestione della luce è migliorata su tutte le ottiche e la modalità notte fornisce un look più realistico alle immagini. Inoltre, su iPhone 15 Pro Max abbiamo un’inedita fotocamera con zoom ottico 5X, che corrisponde ad una focale da 120mm.

Questa nuova ottica 5X non c’è su iPhone 14 Pro e Pro Max, che si ferma al 3X come accadeva per i modelli precedenti.

In ambito video, la registrazione in ProRes 4K raggiunge i 60 FPS sul nuovo 15 Pro, mentre si ferma a 30fps sul 14 Pro. Poi, grazie alla nuova porta USB-C, l’iPhone 15 Pro introduce la possibilità di registrare in ProRes su un disco SSD esterno, una funzione tipica di fotocamere e videocamere professionali.

Prestazioni Superiori e Porta USB-C

Con l’introduzione del nuovo chip A17 Pro, l’iPhone 15 Pro offre prestazioni migliori rispetto al modello precedente, seppur queste ultime non risultino determinanti nell’uso di tutti i giorni.

L’iPhone 15 Pro ha introdotto la connettività USB-C, offrendo una maggiore versatilità e comodità rispetto al connettore Lightning presente sull’iPhone 14 Pro. Questo permette agli utenti di beneficiare di velocità di trasferimento dati superiori e di una ricarica più rapida, oltre che di sbloccare la possibilità di collegare dischi esterni, accessori di terze parti, periferiche cablate e monitor esterni. La USB-C è la vera rivoluzione dei nuovi iPhone 15, abbiamo parlato dei benefici della tipo C in un articolo dedicato:

Conclusione:

L’iPhone 15 Pro ha portato diversi miglioramenti rispetto all’iPhone 14 Pro, rendendolo un’opzione attraente per coloro che cercano il meglio in termini di design, display, fotocamera, prestazioni e connettività. La sola USB-C per molti utenti potrebbe fare la differenza, specialmente per i più esigenti e per chi ama scattare foto professionali e registrare video cinematografici ad altissima risoluzione con il proprio iPhone.

Sebbene l’upgrade possa essere costoso, per molti, i benefici offerti dal nuovo modello potrebbero giustificare l’investimento. Sta all’utente decidere, analizzando quanto detto in questo articolo, se le novità del nuovi iPhone 15 Pro sono di suo interesse e se sono abbastanza per valutare il passaggio dal 14 Pro.

