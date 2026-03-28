220 milioni di iPhone a rischio: la mega falla informatica che minaccia gli smartphone della mela non aggiornati

Se il tuo iPhone non viene aggiornato da settimane – o peggio, da mesi – potresti essere esposto a una delle minacce più sofisticate.

Non si tratta del solito bug marginale, ma di un vero e proprio sistema di attacco strutturato, capace di sfruttare più vulnerabilità contemporaneamente per aggirare le difese di iOS.

A portarlo alla luce sono stati i ricercatori di Google insieme agli esperti di sicurezza di iVerify e Lookout, che hanno individuato un exploit kit ribattezzato DarkSword. Il nome non è casuale: dietro c’è un’architettura complessa, progettata per colpire in modo invisibile e silenzioso.

Il punto più critico riguarda le modalità di diffusione. Non serve scaricare app sospette o cliccare su allegati: l’infezione può iniziare semplicemente visitando una pagina web compromessa. È qui che DarkSword entra in azione, concatenando diverse falle del sistema operativo per ottenere accesso al dispositivo.

In altre parole, l’utente potrebbe non accorgersi di nulla. Nessun avviso, nessun rallentamento evidente: l’iPhone continua a funzionare normalmente mentre, in background, l’attacco si sviluppa.

Questo tipo di approccio segna un cambio di passo rispetto alle minacce più comuni, perché elimina completamente l’errore umano come punto di ingresso. Non è più una questione di “fare attenzione”, ma di avere un sistema aggiornato.

Cosa rischiano davvero gli utenti

Una volta attivo, DarkSword può aprire la porta a una raccolta estesa di dati personali. Tra le informazioni potenzialmente esposte ci sono email, messaggi, documenti e altri contenuti sensibili conservati sul dispositivo.

Non è difficile immaginare le conseguenze nella vita reale: accessi non autorizzati agli account, furti di identità, utilizzo improprio di dati privati. Tutto senza segnali evidenti per l’utente.

Il rischio, quindi, non è solo teorico. Riguarda direttamente chi utilizza lo smartphone ogni giorno per lavoro, comunicazioni personali e gestione di informazioni riservate.

Secondo le analisi dei ricercatori, i dispositivi più vulnerabili sono quelli aggiornati a versioni di iOS comprese tra la 18.4 e la 18.6.2. Si tratta di una fascia ampia, che coinvolge milioni di utenti in tutto il mondo.

Le stime parlano chiaro: oltre 221 milioni di iPhone potenzialmente esposti, con alcune valutazioni che spingono il numero fino a circa 270 milioni di dispositivi. Numeri che danno la misura della portata globale del problema.

È proprio questa diffusione capillare a rendere DarkSword particolarmente preoccupante. Non colpisce una nicchia, ma una platea vastissima.

L’unica difesa concreta: aggiornare subito

La risposta, in questo caso, è tanto semplice quanto spesso sottovalutata. Apple ha già indicato la strada: installare l’ultima versione disponibile di iOS.

Gli aggiornamenti non introducono solo nuove funzioni, ma correggono falle di sicurezza che possono diventare porte aperte per attacchi come questo. Rimandare significa esporsi inutilmente.

E qui sta il punto: molti utenti tendono a posticipare gli update per abitudine o per timore di cambiamenti. Ma in scenari come questo, il ritardo può fare la differenza tra un dispositivo protetto e uno vulnerabile.