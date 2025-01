Xiaomi Redmi Note 14: fotocamera AI con batteria infinita ad un SUPER PREZZO

Xiaomi Redmi Note 14 è il nuovo smartphone della nuova serie targata “Redmi” e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 17% per un costo totale e finale d’acquisto di 249,90€.

Xiaomi Redmi Note 14: analisi della scheda tecnica

Xiaomi Redmi Note 14 è uno smartphone pensato per offrire prestazioni elevate e una fotocamera avanzata a un prezzo accessibile. La fotocamera principale da 108MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) è in grado di catturare scatti ad alta risoluzione, garantendo immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa luce. Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale, le foto vengono ottimizzate automaticamente per risultati sorprendenti in ogni situazione.

Il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 5110mAh che assicura un’autonomia prolungata, ideale per l’uso quotidiano, e supporta una ricarica rapida da 45W, che permette di ricaricare rapidamente la batteria e riprendere subito l’uso dello smartphone.

Sotto la scocca, il MediaTek Dimensity 7025-Ultra con tecnologia a 6nm offre prestazioni fluide e reattive, rendendo il Redmi Note 14 perfetto per il multitasking e l’esecuzione di applicazioni pesanti. Inoltre, il display da 120Hz con protezione degli occhi garantisce una visione confortevole per lunghi periodi, mentre il picco di luminosità da 2100nits consente una visualizzazione chiara anche sotto la luce diretta del sole.

Il Corning Gorilla Glass 5 protegge lo schermo da graffi e danni. Infine, il dispositivo è dotato di Google Gemini, una funzionalità AI che arricchisce l’esperienza utente, migliorando le performance e l’efficienza dell’interfaccia. Un dispositivo completo, pensato per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi.

