Xiaomi Redmi Note 13 è il best-buy di questa nuova settimana

Xiaomi è un’azienda che propone sempre dei telefoni di ottima fattura che oggi, per il Black Friday, viene messo in promozione il suo Redmi Note 13 con uno sconto del 15% per un costo totale e finale di 155€.

Prezzo bassissimo: Xiaomi Redmi Note 13 in sconto Black Friday

Xiaomi Redmi Note 13 offre un’esperienza visiva di alta qualità grazie al suo display AMOLED da 6,67 pollici, con una cornice ultra sottile e una gamma di colori DCI-P3 al 100%. Questo schermo offre una profondità di colore a 8 bit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che rende ogni interazione fluida e piacevole, sia per lo scorrimento sui social che per la navigazione su internet.

La fotocamera principale ultra trasparente da 108 MP ti permette di catturare immagini straordinarie con un livello di dettaglio senza pari. Grazie a potenti algoritmi intelligenti e alla tecnologia di zoom, puoi ottenere effetti equivalenti a uno zoom ottico tradizionale, garantendo foto più nitide e tempi di avvio più rapidi.

Sotto il cofano, il processore Snapdragon 685 da 6 nm offre prestazioni superiori e una fluidità incredibile, affrontando senza problemi tutte le operazioni quotidiane con un punteggio di benchmark AnTuTu che supera i 400.000.

Il sensore di impronte digitali sotto lo schermo consente uno sblocco istantaneo e monitoraggio della frequenza cardiaca, rendendo l’interazione ancora più rapida e comoda, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con una batteria da 5000 mAh e supporto per ricarica rapida a 33 W, il Redmi Note 13 è pronto ad affrontare tutta la giornata, mantenendo alte prestazioni anche dopo 1000 cicli di carica completi.

Su Amazon, oggi, viene messo in promozione lo Xiaomi Redmi Note 13 con uno sconto del 15% per un costo totale e finale di 155€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.