Xiaomi Redmi Note 12 Pro: sconto del 42%, offerta IMPERDIBILE

Xiaomi è un’azienda che riesce sempre ad offrire prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, il suo Redmi Note 12 Pro, viene messo in offerta con uno sconto XL del 42% per un costo finale d’acquisto di 259,90€.

Tutte le caratteristiche dello Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro è uno smartphone potente e versatile, progettato per offrire prestazioni eccellenti in ogni aspetto. Con 8 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB, questo dispositivo offre ampio spazio per tutte le tue app, foto e video, garantendo una gestione rapida e fluida delle risorse. Il display Flow AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura un’esperienza visiva coinvolgente e reattiva, ideale per giochi, video e navigazione.

Il cuore pulsante di questo smartphone è il MediaTek Dimensity 1080, un processore 5G versatile che offre prestazioni elevate in tutte le situazioni, da giochi intensivi a multitasking senza problemi. La connettività non è un problema, grazie al supporto per Bluetooth, Wi-Fi, USB e NFC, garantendo una connessione rapida e stabile con tutti i dispositivi compatibili.

La fotocamera del Redmi Note 12 Pro è una delle sue caratteristiche più impressionanti, grazie al sensore Sony IMX766 con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), che assicura scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa luminosità.

La batteria da 5000 mAh ti offre una lunga durata, mentre la ricarica turbo da 67W ti permette di ricaricare il dispositivo rapidamente, pronto per affrontare la giornata. Con il sistema operativo MIUI 14, l’interfaccia è fluida e personalizzabile, migliorando l’esperienza utente.

