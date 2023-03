Ripetiamo spesso quanto il mercato degli auricolari Bluetooth sia sconfinato, con tante (troppe?) soluzioni per ogni tipo di utente. Ed è la verità, però oggi voglio segnalarti il debutto di un articolo che in un secondo – e forse anche meno – è destinato a fare scattare il desiderio d’acquisto in ogni fan di Star Wars. Sì perché gli Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition sono qui, con loghi e colori degni di un vero Stormtrooper. E poi, ovviamente, c’è la qualità del prodotto stesso.

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition, e il resto scompare

Come è giusto che sia, partiamo prima dalle cose belle. Il packaging degli Xiaomi Buds 3 in questa edizione limitata a tema Star Wars è straordinario: tutto rimanda al franchise che occupa un posto speciale nel cuore di milioni di appassionati (a proposito, la terza stagione di The Mandalorian è su Disney+).

Dai un’occhiata qui sotto:

Gli auricolari Bluetooth e il case di ricarica, ovviamente, includono dettagli iconici, come il logo del casco degli Stormtrooper. Il look, inutile dirlo, è davvero unico.

E poi c’è la scheda tecnica, che di qualità da mettere al servizio ne ha da vendere. Di seguito un elenco puntato con le principali specifiche, giusto per mettere in chiaro il fatto che ci troviamo di fronte ad auricolari wireless di assoluto spessore (non solo per il design):

Cancellazione del rumore fino a 40dB, con 3 modalità ANC e modalità trasparenza

Calibrazione audio basata sulla curva Xiaomi HRTF

Fino a 32 ore di autonomia (considerando anche il case)

Supporto alla ricarica wireless

Driver dinamico per suoni precisi e profondi

Supporto a Google Fast Pair (con dispositivi compatibili)

Bluetooth 5.2

Gli Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition sono in edizione limitata, quindi meglio aggiungerli subito al carrello Amazon. Gli Stormtrooper hanno una mira pessima, ma perché farli arrabbiare?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.