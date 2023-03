Tra quelli legati all’amatissimo franchise di Star Wars, il progetto seriale più riuscito è senza dubbio The Mandalorian. La serie con protagonisti Mando e Grogu è tornata con gli episodi della terza, attesa stagione canalizzando l’attenzione di milioni di appassionati. Su Twitter, ad esempio, non si parla d’altro in queste ore.

La bizzarra coppia è di nuovo in viaggio tra galassie e pianeti, con nuove missioni da affrontare, nemici da mandare al tappeto e amici con cui stringere alleanze. Al pari delle precedenti, la terza stagione di The Mandalorian la trovi solo su Disney , piattaforma streaming in abbonamento con un catalogo senza confini.

La terza stagione di The Mandalorian è solo in streaming su Disney+

Dove eravamo rimasti, vediamo un po’… Ah sì, la seconda stagione si è conclusa in modo a dir poco epico.

Il villain Moff Gideon rapisce Grogu con l’intento di utilizzarlo come cavia in esperimenti che solo al pensiero… Din Djarin, il nostro Mando, si lancia dunque in soccorso del suo amico dalle lunghe orecchie, ma non è da solo. Ad aiutarlo ci sono Cara Dune, Fennec Shand e Bo-Katan.

Nel momento più difficile, con tanto di esercito di Darktroopers a creare problemi, Grogu con il potere della mente chiede aiuto a un personaggio di Star Wars che tutti conoscono (e amano). Un giovane Luke Skywalker risolve la situazione e porta con sé proprio Grogu, così da poterlo addestrare. Din Djarin, prima del triste addio e “tradendo” la religione di Mandalore, decide di togliersi l’elmo per mostrare il suo volto al piccolo amico.

E ora? Beh ora bisogna godersi i nuovi episodi di The Mandalorian. Il primo, intitolato “Capitolo 17”, è già disponibile su Disney+. L’offerta della piattaforma della Casa di Topolino è davvero ricchissima: oltre al franchise di Star Wars, trovi anche tutti i film Pixar, i classici Disney, l’interno Marvel Cinematic Universe (tra cui Black Panther Wakanda Forever), i documentari NatGeo e tantissimi altre contenuti nella sezione STAR.

