Xiaomi 14T Pro: top di gamma che oggi prendi risparmiando 200€

Xiaomi è un’azienda ormai leader nella produzione di smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 22% sul suo 14T Pro che viene venduto a 699€, risparmiando così ben 200€.

Xiaomi 14T Pro: scheda tecnica da top di gamma vero!

Xiaomi 14T Pro è uno smartphone che ridefinisce l’esperienza mobile, combinando potenza, intelligenza artificiale e fotografia avanzata. Grazie alla piattaforma Xiaomi AISP, questo dispositivo integra la potenza della CPU, GPU, NPU e ISP attraverso Xiaomi HyperOS, offrendo un’esperienza fotografica unica nel suo genere.

Al cuore di questo smartphone troviamo il potente MediaTek Dimensity 9300+, un processore che garantisce prestazioni da flagship, supportando anche le più avanzate capacità di AI generativa per offrire un’esperienza utente straordinaria.

Per gli appassionati di fotografia, il sensore Light Fusion 900 da 1/1.31″ è una vera rivoluzione: con un high dynamic range da 13.5EV e una profondità di colori nativa a 14-bit, permette di catturare immagini incredibilmente dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le funzioni AI offerte da Xiaomi, come Circle to Search di Google, consentono di cercare rapidamente ciò che appare sullo schermo, rendendo l’interazione con il dispositivo ancora più fluida e intelligente. Inoltre, la batteria da 5.000mAh del Xiaomi 14T Pro è accompagnata da una ricarica ultra rapida grazie a HyperCharge a 120W via cavo e 50W wireless, eliminando per sempre la preoccupazione dell’autonomia.

