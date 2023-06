Xiaomi 13 Ultra finalmente disponibile: prezzo e caratteristiche

Xiaomi 13 Ultra fa il suo debutto sul mercato italiano inaugurando la nuova era del mobile imaging. Ecco lo smartphone premium che sorprenderà i professionisti e gli appassionati del mondo della fotografia.

Xiaomi 13 Ultra: un’esperienza fotografica oltre ogni immaginazione

Con questo smartphone premium, sviluppato grazie alla collaborazione strategica tra Xiaomi e Leica, l’azienda punta a sorprendere ancora una volta i propri utenti e a conquistare i professionisti del mondo della fotografia.

Il sistema ottico Leica: compatto, performante e affidabile

Il sistema ottico Leica incorporato nello Xiaomi 13 Ultra offre caratteristiche uniche di compattezza, grande apertura, elevate prestazioni di imaging, affidabilità e durabilità. Il sistema è composto da quattro fotocamere, di cui la principale è dotata di un sensore da 1 pollice e di un’apertura variabile. L’obiettivo adotta un design polinomiale di altissimo livello, consentendo di raggiungere un grado di precisione nanometrica che si avvicina al limite ottico.

Massima qualità delle immagini grazie all’ottimizzazione del flusso di lavoro RAW

Xiaomi 13 Ultra ottimizza completamente il flusso di lavoro RAW, utilizzando un maggior numero di algoritmi migrati nel dominio RAW. Ciò consente di massimizzare la gamma dinamica, i dettagli e la texture dell’immagine, migliorando significativamente la qualità delle foto. La fotocamera principale supporta il formato RAW da 50MP, offrendo una maggiore risoluzione di imaging e fornendo contemporaneamente UltraRAW multi-frame a 14 bit. Questa tecnologia permette di acquisire dati direttamente dalla pipeline di elaborazione, offrendo una migliore risoluzione e una gamma dinamica elevata.

Un’esperienza visiva straordinaria e prestazioni di livello superiore

Xiaomi 13 Ultra è dotato di uno schermo WQHD+ da 6,73″ di livello professionale, caratterizzato da un’eccellente precisione dei colori e una luminosità di picco fino a 2600 nit. Il display è calibrato secondo la nuova colorimetria CIE 2015 e supporta l’esperienza end-to-end garantita da Dolby Vision®, che cattura colori vividi, contrasto e luminosità sorprendenti.

Il dispositivo è alimentato dall’ultimo processore di fascia alta Snapdragon® 8 Gen 2, che utilizza la tecnologia di processo a 4nm. Questo permette a Xiaomi 13 Ultra di offrire prestazioni superiori con un consumo energetico ridotto. Il telefono è dotato di una RAM fino a 16GB LPDDR5x e di una memoria UFS4.0 da 512GB. Oltre a ciò, supporta FBO (File Based Optimization), un’interfaccia USB 3.2 Gen 1 e un’uscita video DisplayPort fino a 4K 60Hz.

Design classico e prestazioni all’avanguardia

Xiaomi 13 Ultra si distingue per il suo look classico, ispirato alla serie di fotocamere M di Leica. Il modulo fotocamera circolare, la struttura unibody in metallo, la finitura in pelle e un peso di 227g conferiscono al dispositivo un aspetto elegante e raffinato.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra è ufficialmente disponibile in quantità limitate su mi.com e presso Xiaomi Store Italia. È disponibile nelle colorazioni Black e Olive Green, con un’unica configurazione da 12GB+512GB. Il prezzo suggerito al pubblico è di 1499,99€. Tuttavia, per un periodo limitato, saranno disponibili offerte vantaggiose sia su mi.com che presso gli Xiaomi Store Italia presenti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, l’acquisto di Xiaomi 13 Ultra su mi.com entro il 12 luglio 2023 offre alcuni vantaggi esclusivi, tra cui la permuta di un vecchio dispositivo, una riparazione fuori garanzia con costi di manodopera gratuiti e l’accesso al servizio ‘Airport Exclusive Lounge’ in alcuni aeroporti selezionati.