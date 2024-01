Xbox Series X + Diablo IV a SOLI 453€: risparmia 100 euro

Immagina di poter entrare nel mondo di Diablo IV con la potenza e la velocità della Xbox Series X, e tutto questo a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Oggi, su Amazon, puoi acquistare il bundle Xbox Series X + Diablo IV a soli 453,00€, approfittando di uno sconto del 19% sul prezzo originale. È l’occasione perfetta per aggiornare la tua esperienza di gioco con la console più avanzata del momento e uno dei giochi più attesi dell’anno.

Xbox Series X in sconto su Amazon a soli 453€ con lo sconto del 19%

La Xbox Series X si distingue per le sue specifiche tecniche all’avanguardia. Al centro di questa console c’è una potenza di elaborazione grafica di 12 teraflop, che garantisce prestazioni eccezionali e una grafica mozzafiato. La risoluzione a 4K ti immerge in un mondo di dettagli ultra-realistici, rendendo ogni sessione di gioco un’esperienza visiva senza precedenti. La console include anche un’unità SSD personalizzata da 1 TB, che assicura tempi di caricamento quasi istantanei e una fluidità di gioco ininterrotta.

Il bundle include Diablo IV, l’ultimo capitolo della leggendaria serie di giochi di ruolo. In questo nuovo episodio, ti troverai a combattere per il destino di Sanctuarium, un mondo oscuro e corrotto, dove ogni scelta influenzerà il corso della tua avventura. La Xbox Series X eleva l’esperienza di Diablo IV con combattimenti ricchi di azione e un mondo aperto vasto, tutto da esplorare. Inoltre, con l’aggiunta di Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente), avrai accesso a una vasta libreria di giochi, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios e Bethesda Softworks dal giorno del lancio.

Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria. Acquista oggi il bundle Xbox Series X + Diablo IV a 453,00€ su Amazon e preparati a vivere un’esperienza di gioco senza pari. Ricorda, le offerte come questa non durano per sempre. Aggiorna ora il tuo setup di gioco e immergiti nell’azione mozzafiato di Diablo IV con la potenza della Xbox Series X!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.