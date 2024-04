DualSense PS5 in offerta: il controller definitivo in maxi sconto

Il controller wireless DualSense è la chiave per un’esperienza di gioco rivoluzionaria su PS5, offrendo una connessione profonda e coinvolgente con il mondo virtuale attraverso l’innovativo feedback aptico e i grilletti dinamici. Questo controller non solo si distingue per la sua tecnologia avanzata, ma si inserisce anche perfettamente nell’iconico design confortevole della famiglia PlayStation.

Con il DualSense, gli utenti possono sperimentare diversi livelli di forza e tensione durante le interazioni con l’attrezzatura e l’ambiente di gioco. Che si tratti di piegare un arco o schiacciare i freni in un’auto da corsa, sentirai una connessione fisica diretta con le tue azioni sullo schermo.

La comunicazione online è semplice grazie al microfono integrato e al jack per cuffie da 3,5 mm, consentendo agli utenti di chattare con gli amici o di disattivare l’acquisizione della voce con il tasto Mute dedicato. Con il pulsante Crea, i giocatori possono catturare e condividere i loro momenti epici di gioco con il mondo. Questo pulsante offre una nuova dimensione alla creazione di contenuti per videogiochi, permettendo agli utenti di condividere le loro avventure in tempo reale.

La ricarica durante la riproduzione tramite USB Type-C assicura una comodità senza interruzioni, mentre il rilevamento del movimento intuitivo offre un’esperienza di gioco ancora più immersiva nei titoli compatibili.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 22% sul DualSense, il controller PS5, che viene venduto al prezzo finale di 54,90€.