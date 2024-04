Dopo il successo della serie recupera il videogioco: FALLOUT 4 in MAXI SCONTO su eBay

La Fallout 4: Game of the Year Edition offre un’esperienza completa ai giocatori, includendo il gioco originale insieme a tutti e sei i DLC: Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop e Automatron.

Questo pacchetto include anche tutti gli ultimi aggiornamenti del gioco, tra cui la modalità Sopravvivenza, miglioramenti grafici e la possibilità di utilizzare gratuitamente i mod. Fallout 4 è un RPG – shooter che si svolge in un futuro post-apocalittico, ed è il quarto capitolo di una delle serie più di successo e amate dai fan del settore videoludico.

La serie è nota per il suo stile retro-futuristico, la dinamicità del gameplay e l’originalità delle sue meccaniche di gioco. Ha venduto 18.5 milioni di copie in tutto il mondo con i suoi ultimi due episodi: Fallout 3 e Fallout: New Vegas.

Nel gioco, interpreti il ruolo dell’unico sopravvissuto del Vault 111, e devi affrontare un mondo devastato dalla guerra nucleare. Ogni istante è una lotta per la sopravvivenza, e ogni scelta spetta a te. Solo tu hai il potere di ricostruire e definire il destino della Zona Contaminata. Con una vasta gamma di missioni, personaggi e ambientazioni, Fallout 4 offre un’esperienza di gioco ricca e coinvolgente, dove ogni tua azione avrà conseguenze dirette sul mondo circostante.

