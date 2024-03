Prince of Persia: The Lost Crown per PS5 in MEGA SCONTO su Amazon

Prince of Persia: The Lost Crown per PS5 ti trasporta in un’avventura epica, in cui dovrai sfruttare poteri temporali per affrontare creature mitologiche e nemici corrotti dal tempo. Con abilità di combattimento e acrobatiche, potrai eseguire combo letali per sconfiggere le minacce che si frappongono tra te e la gloria.

Esplora un mondo maledetto e ispirato all’antica Persia, ricco di incredibili attrazioni e pericoli nascosti. Ogni bioma è unico, con dettagli altamente curati e una propria identità, popolato da insidie e meraviglie da scoprire. Svela i segreti di questo regno corrotto mentre ti addentri in una serie di ambientazioni mozzafiato.

Immergiti in una trama fantasy mitologica, piena di intrighi e misteri. Usa la tua astuzia per risolvere enigmi, scoprire tesori nascosti e completare missioni che ti permetteranno di svelare di più su questo mondo avvolto nell’oscurità e nella corruzione.

Con una grafica straordinaria e un gameplay avvincente, Prince of Persia: The Lost Crown ti offre un’esperienza di gioco indimenticabile sulla tua PS5. Preparati a un’avventura che metterà alla prova le tue abilità e ti immergerà in un mondo magico e pericoloso, dove solo il più astuto e coraggioso potrà sopravvivere e rivendicare il suo destino.