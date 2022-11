Senza alcun rischio di cadere in errore, la migliore console di ultima generazione in termini di rapporto qualità-prezzo è Xbox Series S. È compatta, bella da vedere (anche in salotto), prestante e – soprattutto – costa pochissimo. Anzi, oggi costa ancora meno rispetto al prezzo di listino: grazie allo sconto Amazon del 17% passa a 249,90 euro. Un affare sotto tutti i punti di vista, e se la acquisti oggi, la riceverai a casa già domani. Con spedizione gratuita per gli abbonati Prime, ovviamente.

Xbox Series S

L’ultima arrivata di casa Microsoft – in buona compagnia di Xbox Series X – è piccola, elegante, veloce e in grado di garantire prestazioni da top di gamma (grazie a Xbox Velocity Architecture). La Serie S è una console all-digital, e questo contribuisce a tenere bassissimo il prezzo, che con o senza sconto resta davvero straordinario.

Non puoi utilizzare dischi fisici? Il problema non c’è. Lo store di Microsoft è ricchissimo, da giochi free-to-play (come Fortnite, Fall Guys e Call of Duty Warzone 2.0) a titoli tripla AAA spesso in sconto, dai migliori giochi sportivi come FIFA a fenomenali esclusive, tra cui Halo e Gears of War. E non è da dimenticare il Game Pass, spesso acquistabile in offerta, che spalanca le porte ad una vastissimo catalogo di videogiochi, di ultima uscita e non.

Di seguito alcune caratteristiche che potrebbero interessarti:

CPU: 8X core a 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) CPU Zen 2 personalizzata

GPU: 4 TFLOPS, 20 CU @ 1.565 GHz Custom RDNA 2 GPU

