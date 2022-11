Sì, sto parlando proprio con te, caro lettore di Melablog appassionato di gaming (a proposito, qui trovi le cuffie in offerta per il Black Friday). Lo sai che oggi su eBay puoi acquistare Xbox Series S al favoloso prezzo di 229,90 euro? Una cifra irrisoria per lanciarsi nel mondo dell’intrattenimento videoludico di ultima generazione, con il meglio del Game Pass e tutti i giochi gratuiti di maggior successo, come Fortnite e Call of Duty Warzone 2.0. Insomma, che stai aspettando?!

La console è venduta da Monclick Italia, rivenditore professionale con feedback positivo al 96,9% e con oltre 230mila recensioni. La spedizione è gratuita.

Xbox Series S

L’ultima arrivata di casa Microsoft – in buona compagnia di Xbox Series X – è piccola, elegante, veloce e in grado di garantire prestazioni da top di gamma (grazie a Xbox Velocity Architecture). La Serie S è una console all-digital, e questo contribuisce a tenere bassissimo il prezzo, che con o senza sconto resta davvero straordinario.

Non puoi utilizzare dischi fisici? Il problema non c’è. Lo store di Microsoft è ricchissimo, da giochi free-to-play (come Fortnite, Fall Guys e Call of Duty Warzone 2.0) a titoli tripla AAA spesso in sconto, dai migliori giochi sportivi come FIFA a fenomenali esclusive, tra cui Halo e Gears of War. E non è da dimenticare il Game Pass, spesso acquistabile in offerta, che spalanca le porte ad una vastissimo catalogo di videogiochi, di ultima uscita e non.

Di seguito alcune caratteristiche che potrebbero interessarti: