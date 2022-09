Xbox Series S, prezzo BOMBA su eBay a 246€ con spedizioni

Sei anche tu sei un grande appassionato di videogiochi e attendi da tempo l’occasione giusta per acquistare su una console di ultima generazione, questa è per te. Grazie al codice sconto di Settembre eBay, ti porti via la Xbox Series S (ovvero il modello All-digital) al prezzo scontato di 246€ incluse spedizioni e protezione totale. Acquistandola oggi, la riceverai a casa mercoledì 27 luglio. Inizia a scaldare i motori.

L’acquisto include:

🚛 Spedizione gratuita inclusa

☂️ Protezione da garanzia cliente eBay

Come Ottenere lo Sconto

Per attivare il buono sconto immediato, devi usare il codice SETT22 come indicato qui:

Aggiungere al carrello uno o più prodotti nelle categorie idonee (che trovi qui).

Inserisci il codice coupon SETT22 nel campo dedicato nel modulo di pagamento finale per ottenere lo sconto.

nel campo dedicato nel modulo di pagamento finale per ottenere lo sconto. Pagare con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Xbox Series S

L’ultima arrivata di casa Microsoft – in buona compagnia di Xbox Series X – è piccola, elegante, veloce e in grado di garantire prestazioni da top di gamma (grazie a Xbox Velocity Architecture). La Serie S è una console all-digital, e questo contribuisce a tenere basso il prezzo, che dunque risulta ancora più interessante.

E l’assenza di dischi fisici è tutt’altro che un problema. Basta scaricare i giochi dal ricchissimo store di Microsoft, che include anche free-to-play come Fortnite e Fall Guys, e titoli super gettonati spesso in sconto, dai migliori giochi sportivi come FIFA. Senza contare le esclusive, tra cui Halo e Gears of War. E non è da dimenticare il Game Pass, spesso acquistabile in offerta, che spalanca le porte ad una vastissimo catalogo di videogiochi, di ultima uscita e non.

Di seguito alcune caratteristiche che potrebbero interessarti:

CPU: 8X core a 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) CPU Zen 2 personalizzata

GPU: 4 TFLOPS, 20 CU @ 1.565 GHz Custom RDNA 2 GPU

La confezione di vendita include: Xbox Series S, controller wireless, cavo HDMI ad alta velocità, cavo di alimentazione.