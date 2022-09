eBay, sconto EXTRA del 15% su high-tech con questo codice

Toh, una gioia inaspettata. Su eBay è possibile godere di un extra sconto del 15% su un’ampissima selezione di prodotti high-tech e non solo: basta usare il codice promozionale SETT22 per un massimo di 200€ di sconto a persona. Ecco come usarlo.

Il nuovo codice promozionale garantisce un ulteriore ribasso del 15% rispetto ai prezzi mostrati al pubblico. La novità durerà fino alla mezzanotte del 25 settembre compreso ma il codice può essere usato solo un massimo di 2 volte, per un totale di 100€ ad massimo di sconto per singolo acquisto e su spese minime di 15€.

Il catalogo tuttavia è sterminato, e le categorie di prodotto su cui applicare lo sconto aggiuntivo sono tantissime e includono notebook, computer desktop, iPad, console di gioco, stampanti, smart tv e molto altro.

Come riscattare il buono sconto?

La procedura per riscattare il buono sconto è davvero semplice. Basta:

Aggiungere al carrello uno o più prodotti nelle categorie idonee (che trovi qui)

Inserisci il codice coupon nel campo dedicato nel modulo di pagamento finale per ottenere lo sconto.

Pagare con PayPal o Carta di Credito o Debito.