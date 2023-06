WWDC 2023: il keynote è iniziato, seguilo in streaming [LINK]

L’attesa per il Keynote della WWDC 2023 è finita. L’evento Apple ha inizio alle 19:00 ora italiana, può essere seguito in diretta streaming attraverso vari canali. Ecco come:

: L’app TV di Apple su Mac, iPhone, iPad e Apple TV permetterà di seguire il Keynote del WWDC. Il link nell’app TV diventerà disponibile il giorno dell’evento o poco prima. Apple Developer App o Sito Web dello Sviluppatore: Apple trasmetterà il Keynote anche nell’app Apple Developer e sul sito web dello sviluppatore.

Cosa aspettarsi dal Keynote della WWDC 2023

Durante l’evento, Apple svelerà le nuove versioni dei suoi sistemi operativi, tra cui iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Quest’anno, si prevede che Apple possa rivelare anche il suo atteso casco di realtà mista AR/VR e il rispettivo nuovo sistema operativo xrOS, un nuovo MacBook Air da 15 pollici e altre novità ancora non svelate dai molti rumor. Inoltre, si prevede l’arrivo di un nuovo Mac Studio con processori di ultima generazione. Questi nuovi prodotti rappresentano un passo avanti significativo per Apple, che continua a innovare e a spingere i limiti della tecnologia.