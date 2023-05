WWDC 2023: Apple condivide il programma ufficiale dell'evento

Manca meno di un mese al WWDC 2023, l’attesa conferenza annuale di Apple dedicata agli sviluppatori. In vista dell’evento speciale che si terrà all’Apple Park, la società ha appena inviato il programma dettagliato dell’evento per gli sviluppatori invitati.

Il programma del WWDC 2023 presenta una serie di eventi emozionanti che coinvolgeranno gli sviluppatori fin dal loro arrivo. Domenica, prima dell’inizio ufficiale dell’evento, gli sviluppatori potranno partecipare a una colazione speciale all’Apple Park. Successivamente, il keynote di apertura avrà luogo lunedì 5 giugno alle 10:00. Ma le sorprese non finiscono qui: dopo il keynote, Apple presenterà un altro evento chiamato “Platforms State of the Union”, durante il quale condividerà maggiori dettagli sugli annunci importanti della giornata.

Una delle particolarità di questo WWDC è la possibilità per gli sviluppatori di visitare l’edificio principale di Apple Park, noto come “The Ring”. Questo tour speciale offre un’opportunità unica per esplorare l’iconico edificio e scoprire i suoi segreti architettonici. Lunedì sera, gli Apple Design Awards, uno degli eventi più attesi, riconosceranno le migliori applicazioni e sviluppatori nell’ecosistema Apple. Inoltre, una misteriosa attività serale “da non perdere” si terrà al Caffè Macs, creando ulteriore eccitazione tra gli ospiti.

Martedì, gli sviluppatori avranno l’opportunità di partecipare a sessioni speciali presso l’Apple Developer Center, uno spazio dedicato situato all’interno dell’Apple Park. Sebbene Apple non abbia svelato i dettagli specifici di queste sessioni, è probabile che si discuterà di temi rilevanti per gli sviluppatori, fornendo loro strumenti e risorse per sfruttare appieno le nuove tecnologie.

Annunci previsti

Passando agli annunci, il WWDC è noto per essere il palcoscenico in cui Apple svela le sue ultime novità software. Quest’anno non sarà diverso, poiché ci si aspetta che vengano presentate le nuove versioni dei sistemi operativi iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Gli sviluppatori potranno scoprire le nuove funzionalità, gli aggiornamenti e le migliorie che Apple ha in serbo per i suoi dispositivi.

Inoltre, una delle grandi anticipazioni del WWDC 2023 riguarda l’attesa presentazione del primo visore Reality Pro di Apple. Dopo numerosi ritardi, finalmente si prevede che il visore AR/VR sarà ufficialmente svelato al WWDC insieme a piattaforme software dedicate e strumenti per gli sviluppatori.