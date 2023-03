WhatsApp Vs. iMessage: ecco perché Apple non può vincere

È multipiattaforma, ha gruppi più grandi e tante chicche tipo la traduzione internazionale: WhatsApp include molte feature che lo rendono più popolare di iMessage. E non è che la piattaforma Apple difetti di pregi: anzi, sotto diversi punti di vista è perfino superiore a livello tecnico, ma alla fine questo non basterà a vincere la battaglia per la supremazia globale della messaggistica. È un po’ come Betamax e VHS: alla fine ha vinto il peggiore.

Perché WhatsApp è Meglio di iMessage

Al di là delle preferenze e dei gusti personali, ci sono una serie di ragioni tecniche per cui WhatsApp si rivela uno strumento di comunicazione superiore ad iMessage. In particolare:

Multi-piattaforma: WhatsApp funziona su una vasta gamma di dispositivi e piattaforme, inclusi iOS, Android e il web, mentre iMessage funziona solo su dispositivi Apple.

WhatsApp funziona su una vasta gamma di dispositivi e piattaforme, inclusi iOS, Android e il web, mentre iMessage funziona solo su dispositivi Apple. Popolarità: WhatsApp è molto popolare a livello mondiale e viene utilizzato da molti utenti sin dai primordi della messaggistica digitale, rendendolo un’opzione più comune per le comunicazioni globali rispetto a iMessage. Se ricordate partì come “SMS a costo zero” quando i piani dati sul telefonino erano rari, costosi e lenti e i messaggi costavano a peso d’oro.

WhatsApp è molto popolare a livello mondiale e viene utilizzato da molti utenti sin dai primordi della messaggistica digitale, rendendolo un’opzione più comune per le comunicazioni globali rispetto a iMessage. Se ricordate partì come “SMS a costo zero” quando i piani dati sul telefonino erano rari, costosi e lenti e i messaggi costavano a peso d’oro. Gruppi più grandi: WhatsApp offre, la possibilità di creare gruppi di chat più grandi fino a 1.024 persone, in più include le Comunità per organizzare gruppi omogenei di utenti in modo semplice. Il Gruppo WhatsApp condominiale o della scuola oramai è la croce e delizia delle nostre vite.

WhatsApp offre, la possibilità di creare gruppi di chat più grandi fino a 1.024 persone, in più include le Comunità per organizzare gruppi omogenei di utenti in modo semplice. Il Gruppo WhatsApp condominiale o della scuola oramai è la croce e delizia delle nostre vite. Messaggi con Autodistruzione: Dal punto di vista delle feature, Sia WhatsApp che iMessage ti consentono di condividere foto, video e altri file multimediali in una conversazione ma solo WhatsApp permette di far visualizzare foto o video solo una volta.

Dal punto di vista delle feature, Sia WhatsApp che iMessage ti consentono di condividere foto, video e altri file multimediali in una conversazione ma solo WhatsApp permette di far visualizzare foto o video solo una volta. Condivisione File: Con WhatsApp, puoi condividere file fino a 2 GB di grandezza nelle conversazioni. iMessage è limitato a soli 100 MB e per file più grandi bisogna passare per iCloud Drive, il che implica ovviamente che ti servirà un abbonamento a pagamento.

Con WhatsApp, puoi condividere file fino a 2 GB di grandezza nelle conversazioni. iMessage è limitato a soli 100 MB e per file più grandi bisogna passare per iCloud Drive, il che implica ovviamente che ti servirà un abbonamento a pagamento. Crittografia end-to-end: iMessage supporta lo standard di crittografia E2EE solo se usato tra utenti Apple; quando si invia un messaggio a un utente Android, l’iMessage viene convertito in un banalissimo SMS. E questa è una precisa scelta ingegneristica voluta dal management di Cupertino.

Internazionalità: WhatsApp è in grado di supportare la traduzione automatica dei messaggi in diverse lingue.

Perché iMessage è cmq meglio di WhatsApp

iMessage offre funzionalità che sono specifiche per i dispositivi Apple, come ad esempio la possibilità di inviare e ricevere messaggi tramite altri dispositivi Apple come il Mac e l’iPad. In più, implementa la crittografia end-to-end che -all’interno dell’ecosistema per lo meno- rende le conversazioni davvero private.

iMessage è integrato con altre app Apple come FaceTime, e in generale ha un’interfaccia utente ben progettata e una gamma di funzionalità come iMessage apps e Animoji che migliorano l’esperienza di utilizzo per gli utenti Apple.

Infine, iMessage permette di rispondere da Apple Watch e iPad; WhatsApp invece non offre un’app nativa per smartwatch e tablet.

Ma la vera ragione per cui temiamo WhatsApp e preferiamo app come iMessage o Telegram è la questione della privacy. Il proprietario di WhatsApp è Meta, un’azienda che ha fatto molto parlare di sé in passato per via della gestione della privacy utenti. Ciononostante, per i motivi visti su, WhatsApp è destinato a stracciare iMessage nel lungo termine.

Insomma, come fu al tempo per VHS e Betamax, non vincerà il migliore, ma quello che più si avvicina alle esigenze degli utenti; e la verità è che iMessage va col freno a mano tirato, perché serve soprattutto a uno scopo che non è la comunicazione, ma portare clienti su iPhone.

