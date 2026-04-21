Whatsapp, finalmente l'aggiornamento anti spioni: ora siamo veramente al sicuro

WhatsApp, a quanto pare ci sono buone notizie in ottica futura grazie all’aggiornamento anti spioni: di cosa si tratta.

Le prime segnalazioni stanno diventando sempre più frequenti e delineano uno scenario destinato a modificare in modo significativo il funzionamento di WhatsApp. Nelle ultime settimane, infatti, diversi utenti hanno riportato la comparsa di una nuova funzione che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si entra in contatto sulla piattaforma: l’introduzione degli username al posto del numero di telefono.

Si tratta di una novità attesa da tempo, già adottata da altre applicazioni di messaggistica come Telegram, e che ora sembra pronta a fare il suo ingresso anche nell’ecosistema di WhatsApp. Una trasformazione che non riguarda solo l’interfaccia, ma tocca uno dei pilastri storici dell’app: l’identificazione tramite numero.

Un cambiamento strutturale nella comunicazione digitale

L’introduzione degli username rappresenta un passaggio strategico nella gestione della privacy e dell’identità digitale. Fino a oggi, per comunicare su WhatsApp era necessario condividere il proprio numero di telefono, un dato personale che espone inevitabilmente l’utente a una maggiore tracciabilità.

Con il nuovo sistema, sarà possibile avviare conversazioni utilizzando un nome utente univoco, senza dover rivelare il numero. Questo significa poter mantenere un livello di riservatezza più elevato, soprattutto nei contatti occasionali o professionali.

Le prime evidenze della funzione sono state individuate dal portale specializzato WABetaInfo, che ha analizzato il codice dell’app e confermato l’avvio di una distribuzione graduale. A differenza di altre funzionalità, non si tratterebbe di una semplice fase beta, ma di un’introduzione progressiva nell’app ufficiale.

Come funzionano gli username su WhatsApp

Dal punto di vista tecnico, il sistema degli username segue regole precise. Ogni utente potrà scegliere un identificativo unico, composto da un numero limitato di caratteri e soggetto a vincoli specifici.

Gli username dovranno contenere almeno una lettera, potranno includere numeri e alcuni caratteri speciali, ma non potranno imitare indirizzi web o domini. Questo significa, ad esempio, che non saranno ammessi formati che iniziano con “www” o terminano con estensioni come “.com” o “.it”.

La lunghezza sarà compresa tra un minimo di tre e un massimo di trentacinque caratteri. Una scelta che mira a bilanciare semplicità e sicurezza, evitando identificativi troppo brevi o ambigui.

Il nodo dell’unicità e i rischi di imitazione

Uno degli aspetti più delicati riguarda la gestione degli username duplicati. Come avviene già per i numeri di telefono, ogni nome utente dovrà essere unico all’interno della piattaforma. Questo introduce una dinamica simile a quella dei social network, dove la disponibilità di un nome diventa un elemento competitivo.

La questione non è solo tecnica, ma anche legata alla sicurezza. L’uso di nomi simili o riconducibili a brand, aziende o profili noti potrebbe favorire fenomeni di phishing o impersonificazione. Per questo motivo, WhatsApp starebbe introducendo sistemi di verifica per impedire l’utilizzo di username già associati ad altri account su piattaforme del gruppo Meta.

In pratica, nessun utente potrà adottare un nome identico a quello già registrato su altri servizi senza un’autorizzazione specifica, riducendo il rischio di confusione tra identità digitali.

Disponibilità limitata e diffusione graduale

Nonostante l’interesse crescente, la funzione non è ancora disponibile per tutti. La distribuzione avviene in modo progressivo e riguarda, almeno in questa fase, una platea limitata di utenti.

Per verificare la presenza della novità, è necessario controllare la sezione impostazioni dell’app. Tuttavia, è probabile che nei prossimi mesi la funzione venga estesa a un numero sempre maggiore di dispositivi, seguendo una strategia già adottata in passato per altre innovazioni. In Italia, al momento, la diffusione appare ancora contenuta, ma i segnali indicano un’espansione imminente.

Un’evoluzione che ridefinisce l’identità su WhatsApp

L’introduzione degli username segna un cambiamento profondo nella filosofia di WhatsApp. Da piattaforma basata su un’identità reale e verificabile attraverso il numero di telefono, l’app si avvicina a modelli più flessibili, in cui l’utente può scegliere come presentarsi e con chi condividere le proprie informazioni.

Si tratta di una trasformazione che risponde a esigenze sempre più diffuse, legate alla protezione dei dati personali e alla gestione della propria presenza online.

Allo stesso tempo, apre nuove sfide in termini di sicurezza e autenticità, imponendo alla piattaforma un equilibrio delicato tra anonimato e affidabilità.

Nel panorama della messaggistica globale, questa evoluzione rappresenta un passaggio significativo, destinato a influenzare non solo il modo in cui comunichiamo, ma anche il concetto stesso di identità digitale.