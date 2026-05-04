WhatsApp elimina gli avatar: Meta cambia rotta e punta tutto sull’intelligenza artificiale

Gli avatar di WhatsApp stanno per scomparire definitivamente dalle app e la decisione di Meta non è un dettaglio secondario, perché racconta molto di come stanno cambiando le priorità digitali e di ciò che useremo davvero nei prossimi mesi.

Per alcuni utenti è già comparso un avviso chiaro dentro WhatsApp, destinato a estendersi a tutti nel giro di poco tempo. Non sarà più possibile creare o modificare il proprio avatar e, progressivamente, quelli esistenti verranno eliminati anche dalle immagini del profilo. Una funzione introdotta relativamente da poco esce così di scena senza particolari annunci, quasi in silenzio.

Una funzione che non è mai entrata davvero nelle abitudini

Gli avatar erano arrivati nel 2022, in un momento in cui Meta stava spingendo forte sul concetto di identità digitale. L’idea era quella di dare a ogni utente una versione virtuale di sé, da utilizzare nelle chat e, soprattutto, come ponte verso progetti più ampi legati al metaverso.

Nella pratica, però, questa funzione non ha mai trovato spazio nell’uso quotidiano. Non è diventata spontanea, non è entrata nei gesti abituali di chi apre l’app più volte al giorno. È rimasta lì, disponibile ma poco utilizzata, mentre gli utenti continuavano a preferire foto reali, sticker semplici o emoji più immediate.

La scelta di Meta: tagliare dove non serve più

Dietro questa decisione c’è una logica piuttosto concreta. Mantenere una funzione attiva ha un costo, sia in termini di sviluppo che di aggiornamenti continui. Quando l’utilizzo resta basso, diventa difficile giustificare quell’investimento, soprattutto per un’azienda come Meta che sta spostando risorse verso altri ambiti.

Il punto centrale oggi è l’intelligenza artificiale. È lì che si stanno concentrando le energie, ed è lì che si gioca la partita più importante. Funzioni come gli avatar, nate in un contesto diverso, finiscono inevitabilmente in secondo piano quando non portano risultati concreti.

Cosa cambia davvero per chi usa WhatsApp ogni giorno

Dal punto di vista pratico, la scomparsa degli avatar avrà un impatto limitato per la maggior parte degli utenti. Sparirà il pulsante dedicato nella tastiera interna e non sarà più possibile creare sticker personalizzati basati sul proprio avatar. Per molti, però, sarà una funzione in meno di cui difficilmente si sentirà la mancanza.

Chi li utilizzava ogni tanto noterà il cambiamento, ma senza stravolgimenti reali nell’esperienza complessiva. Le chat resteranno identiche, le conversazioni continueranno a basarsi sugli stessi strumenti che già oggi dominano l’uso quotidiano.

C’è solo un dettaglio che evita una cancellazione totale: gli sticker già inviati nelle conversazioni resteranno visibili e potranno ancora essere riutilizzati. Una sorta di traccia di una funzione che non è mai riuscita a diventare davvero centrale.

Un segnale più ampio di quello che sembra

La rimozione degli avatar non riguarda solo una funzione poco usata. È un segnale di come le piattaforme stiano cambiando direzione, puntando su ciò che genera un impatto reale e lasciando indietro ciò che non entra nelle abitudini.

Il metaverso, che solo pochi anni fa sembrava al centro di tutto, oggi appare molto più distante dall’uso quotidiano. Al suo posto stanno emergendo strumenti più concreti, spesso invisibili ma sempre più presenti nelle app che utilizziamo ogni giorno.

Quello che resta è una sensazione piuttosto chiara: non tutto ciò che viene introdotto nelle piattaforme è destinato a durare. Alcune funzioni spariscono senza lasciare vuoti evidenti, altre invece cambiano il modo in cui comunichiamo senza che ce ne accorgiamo davvero.