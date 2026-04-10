WhatsApp cambia ancora: gli aggiornamenti di stato entrano nelle chat

WhatsApp continua a cambiare senza stravolgersi davvero, ma questa volta il cambiamento si nota subito perché va a toccare uno spazio che tutti usano ogni giorno.

Nel corso degli anni WhatsApp ha mantenuto una struttura piuttosto stabile, soprattutto rispetto ad altre app del mondo Meta. Le chat sono sempre rimaste al centro, con pochi elementi capaci di disturbare davvero la lettura e le conversazioni. Ora però qualcosa si muove, e riguarda proprio una funzione che finora è rimasta più defilata: gli Stati.

L’idea è semplice ma significativa. Gli aggiornamenti temporanei, simili alle storie già viste altrove, stanno per trovare spazio direttamente nella schermata principale delle chat. Non si tratta di un cambiamento già disponibile per tutti, ma di una funzione individuata nelle versioni di test, segno che il lavoro è già in fase avanzata.

Gli Stati diventano più visibili senza essere invasivi

La novità più evidente è la posizione. Gli aggiornamenti di stato non resterebbero più confinati nella sezione dedicata, ma comparirebbero in alto nella lista delle chat, sotto forma di una barra orizzontale. Una soluzione che ricorda da vicino il funzionamento delle storie su altre piattaforme, ma con una differenza importante.

Questa barra non sarebbe sempre visibile. Per mostrarla, bisogna compiere un gesto preciso, come uno scroll verso il basso nella lista delle conversazioni. È un dettaglio che cambia molto l’equilibrio dell’app: la funzione diventa più accessibile, ma non invade lo spazio principale.

In questo modo WhatsApp prova a mantenere la sua identità, evitando di trasformarsi completamente in un social, ma allo stesso tempo spinge una funzione che finora è rimasta in secondo piano rispetto alle chat.

Un’interfaccia sempre più simile alle altre app Meta

Guardando la direzione presa, è difficile non notare una certa convergenza tra le app. Anche qui compare una sorta di carosello con gli aggiornamenti dei contatti, ordinati in base alla rilevanza e alle interazioni più frequenti. In pratica, le persone con cui si comunica di più tendono a comparire prima.

All’inizio della barra resta lo spazio per pubblicare rapidamente un proprio aggiornamento, mentre alla fine si trovano eventuali contenuti nascosti o silenziati. È una struttura già familiare a chi usa altre piattaforme, ma adattata a un contesto più essenziale.

Gli Stati continuano a essere contenuti temporanei, con una durata limitata e strumenti creativi che includono immagini, testo, musica e adesivi. Nulla di nuovo sul formato, ma cambia la visibilità, che è poi il vero punto della questione.

Perché WhatsApp sta spingendo proprio questa funzione

Per anni gli Stati sono rimasti una funzione marginale per molti utenti. Le chat, semplici e dirette, hanno sempre avuto la priorità. Inserire questi contenuti nella schermata principale significa provare a riequilibrare l’esperienza, dando più spazio a una modalità di comunicazione più leggera e visiva.

È anche un modo per trattenere l’utente più a lungo dentro l’app, senza costringerlo a cambiare sezione. Tutto resta nello stesso posto, ma con una nuova logica che avvicina WhatsApp a un uso più ibrido, tra messaggistica e contenuti personali.

Resta da capire quando questa novità arriverà per tutti. Come spesso accade con le funzioni individuate nelle versioni di test, non c’è una data ufficiale. Ma il fatto che il lavoro sia già presente sia su iPhone sia su Android lascia intuire che il rilascio potrebbe non essere lontano.

Il cambiamento, in ogni caso, non è solo grafico. È un segnale di come anche un’app storicamente essenziale stia lentamente ridefinendo il proprio equilibrio, cercando di aggiungere nuove abitudini senza perdere la semplicità che l’ha resa così diffusa.