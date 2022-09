Oltre a iOS 16 e tvOS 16, Apple ha rilasciato in queste ore anche un nuovo major update per i suoi Apple Watch. Parliamo di watchOS 9, sistema operativo non rivoluzionario (rispetto al precedente) ma che comunque introduce interessanti novità, principalmente per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, come il supporto al “multisport”.

watchOS 9 fa il pieno di novità. Un’app Allenamento sempre più ricca di funzioni. Più dati su quanto e come dormi. E nuovi quadranti ancora più personalizzabili per avere sott’occhio tutto quel che ti sta a cuore.

watchOS 9: tutte le novità

Allenamento

Grazie alle nuove infografiche, quando ti alleni puoi vedere ancora più parametri. Ruota la Digital Crown per scoprire nuove infografiche sui tuoi anelli Attività, le zone di frequenza cardiaca, la potenza e il dislivello.

Zona di frequenza cardiaca: fatti al volo un’idea dell’intensità del tuo allenamento. Le varie zone sono calcolate in automatico e personalizzate in base ai tuoi dati sanitari, ma puoi anche crearle manualmente.

Personalizzazione degli allenamenti: configura gli intervalli di sforzo e di recupero a seconda del tuo stile di allenamento. Apple Watch ti manda avvisi sul passo, la frequenza cardiaca, la cadenza e la potenza. Lo imposti come vuoi. E lui ti aiuta a diventare come vuoi.

Tempo e distanza: feedback immediato per sapere se hai il passo giusto per raggiungere l’obiettivo. E cadenza dinamica per darti la spinta.

Nuovi parametri: aggiungi i parametri “Lunghezza falcata”, “Tempo di contatto con il suolo” e “Oscillazione verticale” alle tue viste Allenamento per capire quanto è efficiente il tuo modo di correre. Il parametro “Potenza nella corsa” misura all’istante il tuo sforzo e ti aiuta a mantenere un ritmo adeguato alle tue capacità.

Nuoto: ora il nuoto con tavoletta viene rilevato automaticamente come nuovo stile negli allenamenti “Nuoto in piscina”. Puoi anche tenere traccia del tuo punteggio SWOLF, un dato comunemente usato da chi nuota per valutare l’efficienza delle bracciate.

Farmaci

Promemoria per le medicine: grazie a semplici promemoria, l’app Farmaci ti aiuta in modo discreto a ricordarti di prendere medicinali, vitamine e integratori.

Sonno

Scopri quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo, e se nella notte hai avuto dei risvegli.

L’app Salute su iPhone ora mostra grafici comparativi sul sonno con parametri come frequenza cardiaca e ritmo respiratorio, così vedi come cambiano durante la notte.

I nuovi quadranti di watchOS 9

Scegli lo stile Metropolitano, che ti permette di personalizzare lo stile e l’aspetto dei numeri, o Ricreazione, frutto di una collaborazione con l’artista Joi Fulton. Il nuovo quadrante Astronomia ti mostra lo strato di nuvole attorno al globo terrestre: perfetto sull’ampio display del tuo Apple Watch.

Avere la Luna: il quadrante Lunare rende omaggio alle culture che scandiscono il tempo secondo le fasi del satellite terrestre. Scegli fra tre calendari: cinese, ebraico e islamico.

Ritratti: il quadrante Ritratti adesso riconosce anche le foto del tuo cane e del tuo gatto. Usa la modalità Modifica per dare un tocco di colore ai livelli dello sfondo.

Accessibilità

Un nuovo modo di controllare il tuo Apple Watch: “Duplicazione Apple Watch” è una funzione che aiuta le persone con disabilità fisiche e motorie. Riproduce lo schermo del tuo Apple Watch sull’iPhone per controllare ogni cosa usando le funzioni assistive del telefono, come “Controllo interruttori” e “Controllo vocale”.

Produttività

Se stai usando attivamente il tuo Apple Watch, le notifiche arrivano in modo discreto sotto forma di banner. Se invece hai il polso abbassato, sono a tutto schermo.

Il Dock ti mostra in cima all’elenco le app che hai aperto per ultime, così puoi tornarci al volo.

Crea nuovi eventi direttamente dal tuo Apple Watch e passa in un attimo a un giorno o una settimana particolare.

Gli Apple Watch compatibili con watchOS 9

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Immagine di copertina ©MacRumors