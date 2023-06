Vuoi cambiare TV? Philips Smart TV 4K a prezzo SHOCK: corri a scoprirla

Se sei alla ricerca di un’esperienza visiva straordinaria e desideri portare il tuo intrattenimento a un livello superiore, non cercare oltre! La Philips PUS8007, Smart TV LED 4K, è attualmente disponibile su Amazon a soli 396,89€. Questa offerta è semplicemente irresistibile. Non perdere l’opportunità di immergerti in un mondo di colori vividi e dettagli straordinari a un prezzo conveniente!

La Philips PUS8007 offre una qualità dell’immagine eccezionale grazie alla risoluzione 4K Ultra HD. Potrai godere di immagini nitide, dettagliate e realistiche che porteranno i tuoi film, i tuoi programmi preferiti e i tuoi giochi a un nuovo livello. La tecnologia HDR (High Dynamic Range) migliora ulteriormente il contrasto e la luminosità, rendendo ogni scena più vibrante e coinvolgente. Questa Smart TV è dotata del sistema operativo Android TV, che ti offre un’ampia gamma di app e servizi di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molti altri. Puoi accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti e goderti un’ampia scelta di intrattenimento direttamente dal tuo televisore.

La Philips PUS8007 supporta anche il controllo vocale grazie all’integrazione con gli assistenti virtuali come Google Assistant o Amazon Alexa. Potrai controllare la tua TV, cercare contenuti e gestire le tue app preferite semplicemente utilizzando la tua voce, rendendo l’esperienza di visione ancora più comoda e intuitiva.

Inoltre, questa Smart TV è dotata di numerose opzioni di connettività, inclusi più porte HDMI e USB, consentendoti di collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray e dispositivi di memorizzazione. Potrai sfruttare appieno le potenzialità della tua TV e personalizzare la tua esperienza di intrattenimento.

Non perdere l’opportunità di portare a casa la Philips PUS8007, Smart TV LED 4K, a soli 358€ su Amazon, grazie a uno sconto del 9%. Questa TV ti offre un’esperienza visiva straordinaria con immagini nitide e dettagliate, colori vividi e una vasta gamma di app e servizi di streaming.

