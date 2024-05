Con Amazon Fire TV Stick Lite rendi la tua TV Smart ad un PREZZO RIDICOLO

La Fire TV Stick Lite è la versione più economica della linea di Fire Stick lanciata da Amazon e oggi, proprio la Lite, è scontata del 14% per un costo totale e finale di 29,99€.

La Fire TV Stick Lite è la versione più conveniente del dispositivo di streaming di Amazon, progettata per offrire uno streaming rapido in Full HD. Dotata del nuovo telecomando vocale Alexa | Lite, questa stick è perfetta per chi si avvicina per la prima volta al mondo dello streaming.

Ideale per nuovi utenti, la Fire TV Stick Lite consente l’accesso a film e programmi TV gratuiti da app come RaiPlay e YouTube. La configurazione è semplice: basta inserirla in un ingresso HDMI sul retro della TV, accendere il televisore e connettersi a Internet per avviare la configurazione.

Con il telecomando vocale, puoi premere e chiedere ad Alexa di cercare e guardare contenuti su varie app. La Fire TV Stick Lite offre intrattenimento senza limiti, permettendoti di goderti migliaia di film e episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, e altre.

Inoltre, puoi guardare la TV in diretta, un notiziario o un incontro sportivo con abbonamenti a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity. Per gli appassionati di musica, la Fire TV Stick Lite permette lo streaming di contenuti da Amazon Music, Spotify e altri servizi musicali. Infine, la Fire TV Stick Lite ti permette di controllare i dispositivi per la casa intelligente compatibili.

Su Amazon, oggi, la Fire TV Stick Lite viene messa in sconto del 14% per un prezzo finale d’acquisto di 29,99€.

