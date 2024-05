Samsung Galaxy Watch4: questo smartwatch eccellente con monitoraggio social e salute a soli 99€

Samsung è un’azienda versatile e oggi, su Amazon, viene scontato il Galaxy Watch4 del 23% che viene venduto alla cifra finale di soli 99€.

Lo smartwatch Samsung a meno di 100€

Il Samsung Galaxy Watch4 è molto più di un semplice orologio: è un compagno intelligente che ti aiuta a migliorare la tua salute, il tuo benessere e le tue attività social. Grazie alla sua capacità di monitorare la composizione corporea, questo smartwatch offre una visione dettagliata dei tuoi progressi di fitness.

Con la funzione di Fitness Tracking, puoi monitorare le tue attività e i tuoi punteggi di fitness direttamente sullo smartwatch. Il Galaxy Watch4 non trascura la tua salute cardiaca. Grazie al sensore Samsung BioActive, puoi effettuare il monitoraggio dell’elettrocardiogramma (ECG) e della pressione sanguigna in tempo reale, fornendoti informazioni preziose sulla tua salute cardiovascolare.

La funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch non solo rileva e analizza le fasi del tuo sonno, ma ti permette anche di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e di monitorare il tuo russare. Per rendere l’esercizio fisico ancora più divertente e stimolante, il Galaxy Watch4 ti permette di gareggiare con gli amici tramite una bacheca in tempo reale.

Compatibile con smartphone Android 6.0 o successivo e RAM superiore a 1.5 GB, il Samsung Galaxy Watch4 è il compagno ideale per chi desidera monitorare la propria salute e il proprio fitness in modo intelligente e intuitivo.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch4 viene scontato del 23% e viene venduto al prezzo totale e finale di 99€. Approfittane adesso!

