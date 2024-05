Presa intelligente per una casa smart a 9,99€ su Amazon

Avere a disposizione una presa smart è molto utile all’interno di un ecosistema domestico smart e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto interessante del 23% proprio sulla presa Tapo P110 che viene venduta a soli 9,99€.

Presa smart a meno di 10€: offertissima

La presa smart Tapo P110 è un dispositivo avanzato che offre numerose funzionalità per migliorare la gestione dei tuoi elettrodomestici. Grazie al monitoraggio dei consumi, puoi verificare in tempo reale l’energia utilizzata dai tuoi dispositivi e monitorare i consumi. Una delle caratteristiche principali della Tapo P110 è che non richiede un hub aggiuntivo, connettendosi direttamente al router Wi-Fi esistente.

Con l’accesso remoto, puoi controllare i dispositivi connessi alla presa smart ovunque tu sia, purché tu abbia accesso a internet. La pianificazione è un’altra funzione chiave della Tapo P110. Puoi programmare la presa per fornire automaticamente energia ai tuoi dispositivi a seconda delle tue esigenze.

Il controllo vocale è reso possibile dalla compatibilità con Alexa e Google Assistant, permettendoti di gestire la presa smart con semplici comandi vocali. Inoltre, la modalità Assenza consente di accendere e spegnere i tuoi dispositivi a intervalli di tempo programmati, simulando la tua presenza in casa per dissuadere eventuali intrusi.

La Tapo P110 supporta un carico massimo di 3680W e 16A, garantendo sicurezza e affidabilità grazie ai severi controlli di qualità del laboratorio TP-Link e alla certificazione dell’autorità globale. Con tutte queste funzionalità, la presa smart Tapo P110 è un’ottima scelta per chi cerca un controllo avanzato e sicuro dei propri dispositivi elettrici.

Su Amazon, oggi, la presa smart Tapo P110 viene messa in sconto del 23% per un costo totale, finale e completo di 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.