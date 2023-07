visionOS beta 2: le anticipazioni sul futuro di Vision Pro

Apple continua a stupire il mondo della tecnologia con il suo rivoluzionario sistema operativo visionOS. Dopo il recente rilascio dell’SDK VisionOS per gli sviluppatori, siamo entusiasti di condividere le anticipazioni di visionOS beta 2 e delle straordinarie funzionalità che introdurrà nel futuro Apple Vision Pro, previsto per il 2024.

VisionOS Beta 2: ecco le novità introdotte

Scopriamo cosa ci riserva questa innovativa piattaforma e come cambierà il nostro modo di comunicare, autenticarci e sperimentare la realtà aumentata.

FaceTime su Apple Vision Pro: un’esperienza immersiva

Una delle funzionalità più attese di VisionOS è la nuova esperienza FaceTime nella realtà aumentata. Utilizzando Vision Pro, potrai vedere i flussi video delle persone fluttuare intorno a te, creando una chiamata FaceTime più coinvolgente e interattiva. Tuttavia, con la seconda beta di VisionOS, abbiamo scoperto che la modalità Group FaceTime su Vision Pro permetterà di visualizzare fino a 9 partecipanti contemporaneamente. Questo limite aggiunge un tocco di intimità alle chiamate di gruppo, consentendo di “appuntare” fino a 9 persone per rimanere visibili durante la chiamata. Inoltre, l’innovativa funzione Ambienti consentirà agli utenti di condividere il proprio ambiente attuale con l’altro partecipante, creando uno sfondo condiviso per una connessione più profonda.

Optic ID: autenticazione sicura e innovativa

Apple Vision Pro introduce l’avanzato sistema di autenticazione Optic ID, che scannerizza l’iride degli occhi per garantire un’identificazione sicura e affidabile, simile a Touch ID e Face ID. Tuttavia, con la seconda beta di VisionOS, gli utenti potranno confermare l’autenticazione in situazioni specifiche, come acquisti di app o pagamenti con Apple Pay, con un doppio clic sul pulsante superiore. Questo aggiunge un livello di sicurezza extra e permette un’esperienza utente più efficiente. Inoltre, la modalità Mac Display, che consente di utilizzare Vision Pro come monitor esterno per Mac, richiederà l’autenticazione Optic ID, garantendo la privacy dei contenuti su dispositivi connessi.

Installazione di App semplificata

Con VisionOS, Apple offre un’esperienza utente più integrata e semplice. Gli utenti avranno la possibilità di installare app su Vision Pro direttamente dal proprio iPhone o iPad, rendendo il processo più comodo e immediato. Questa funzionalità offre una maggiore flessibilità e praticità nella gestione delle app su Vision Pro.

Puntatore a mano e altre funzionalità accessibili

VisionOS mette un’enfasi speciale sull’accessibilità e il comfort dell’utente. La beta aggiunge un puntatore a mano, che consente agli utenti di sapere esattamente dove stanno facendo clic nell’interfaccia, garantendo una maggiore precisione nell’interazione. Inoltre, VisionOS offre anche la possibilità di forzare l’uscita dalle app in caso di malfunzionamenti, semplicemente tenendo premuti la corona digitale e il pulsante superiore per alcuni secondi. La calibrazione dei sensori, in caso di necessità, può essere eseguita rapidamente cliccando quattro volte il pulsante superiore.

Esperienza visuale personalizzata

Con VisionOS, Apple offre un’esperienza visuale personalizzata, grazie alle parti modulari di Vision Pro. La guida animata aggiunta nella seconda beta mostra agli utenti come sostituire il Light Seal, disponibile in varie dimensioni per adattarsi alle diverse forme del viso. Questa caratteristica consente un comfort ottimale e una vestibilità perfetta per ogni utente.