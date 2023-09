Vision Pro, Meta ed LG si alleano per creare il competitor perfetto

Nonostante Apple abbia recentemente lanciato il Vision Pro, sancendo la sua entrata nel mondo della realtà virtuale, Meta non è nuova in questo campo. Infatti, grazie all’acquisizione di Oculus, ha già dato vita ai visori per la realtà virtuale chiamati Meta Quest. Tuttavia, finora, le proposte di Meta non hanno ottenuto il successo sperato. Eppure, secondo recenti informazioni, Mark Zuckerberg non ha alcuna intenzione di arrendersi alla concorrenza di Apple.

Un recente rapporto di UploadVR ha rivelato che Meta sta collaborando strettamente con LG per sviluppare una nuova generazione di visori, denominati Quest Pro. Se in un primo momento si riteneva che Meta stesse trattando esclusivamente con LG Display, le ultime novità indicano una “partnership molto più ampia” che coinvolge diverse filiali di LG.

LG Electronics avrà il compito di assemblare le nuove cuffie, mentre LG Energy e LG Innotek si occuperanno delle batterie e di altri componenti essenziali. Ovviamente, il display Micro OLED verrà fornito da LG Display. Ciò suggerisce che LG avrà un ruolo decisivo nella realizzazione del nuovo dispositivo, portando la sua esperienza in un segmento di mercato in rapida crescita.

Strategia di Marketing per competere con l’Apple Vision Pro

Mentre Apple punta decisamente al segmento premium con Vision Pro, Meta intende diversificare la sua offerta, cercando di rivolgersi sia agli utenti premium che a quelli entry-level. Le fonti interne rivelano che il nuovo visore, frutto della collaborazione tra Meta e LG, dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025 ad un prezzo previsto di $2.000. Questo, confrontato con il prezzo attuale di Meta Quest Pro che si attesta a $999, suggerisce che l’obiettivo sia investire in hardware di maggiore potenza per poter competere efficacemente con Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro, con il suo display Micro OLED superiore a 4K per ogni occhio e una serie di sensori avanzati, ha stabilito nuovi standard nel campo della realtà virtuale. In risposta, Meta potrebbe cercare di superare alcune delle limitazioni attuali del Quest Pro, come l’utilizzo di un display LCD 2K e un numero inferiore di fotocamere, per avvicinarsi alle specifiche dell’Apple Vision Pro.

Il futuro della realtà virtuale è ancora da scrivere

Nonostante le ambiziose previsioni e i piani di sviluppo, il futuro della realtà virtuale è ancora avvolto nel mistero. Mentre la divisione “Reality Labs XR” di Meta sta registrando una flessione dei ricavi, gli analisti prevedono che Apple venderà meno di 400.000 unità del Vision Pro entro il 2024. In questo contesto in evoluzione, la partnership tra Meta e LG potrebbe rivelarsi cruciale nella definizione del panorama della realtà virtuale dei prossimi anni.