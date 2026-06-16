Vecchi iPhone, iPad e Mac da non vendere: 4 modi per dargli una seconda vita invece di lasciarli nel cassetto

Invece di rivenderli per poche decine di euro, un vecchio iPad Pro, un iPad, un iPod Touch e un MacBook Air possono trovare nuove funzioni molto diverse tra loro: monitor secondari, hub per la casa smart, dash cam e notebook da viaggio. Una scelta che fa risparmiare, ma riduce anche gli sprechi elettronici allungando il ciclo di vita dell’hardware. Vale la pena vedere come, partendo dai casi concreti.

Il primo iPad Pro da 12,9 pollici può svolgere due compiti distinti. In viaggio diventa un secondo schermo per il MacBook grazie alla funzione Sidecar: collegato via cavo offre una connessione stabile e resta carico, permettendo di tenere a lato documenti, chat di lavoro o videochiamate senza occupare spazio sul display del portatile. A casa, invece, si trasforma in un pannello di controllo per la domotica, con app come Alexa, Ring e myQ sempre aperte per gestire videocamere, garage e climatizzazione da un unico punto.

Vecchi prodotti Apple: come dargli nuova vita

Un iPad più economico trova posto sul comodino come monitor fisso per le videocamere dedicate ai neonati. Anziché controllare di continuo il feed dallo smartphone, il tablet resta acceso con l’app aperta e mostra a colpo d’occhio informazioni come movimenti, temperatura della stanza e statistiche sul sonno. Il vantaggio è anche economico, dato che un display dedicato alla videosorveglianza può superare i 100 euro, mentre un vecchio iPad inutilizzato fa lo stesso lavoro senza problemi di prestazioni.

Anche un dispositivo apparentemente superato come l’iPod Touch può rinascere. Fissato al parabrezza con un supporto economico e usando un’app gratuita come DashCam Recorder, diventa una dash cam per l’auto, con registrazione continua, coordinate GPS, rilevamento degli urti e salvataggio automatico dei filmati. Restano i limiti rispetto a una dash cam professionale, come l’assenza di una modalità parcheggio avanzata e una resa notturna ridotta, ma per avere prove video in caso di incidente può bastare.

Il caso forse più interessante riguarda un MacBook Air del 2017 con processore Intel, riportato a nuova vita con ChromeOS Flex. Molti vecchi Mac diventano frustranti non tanto per i limiti dell’hardware quanto per il peso crescente di macOS e per la fine del supporto ufficiale. Il sistema di Google richiede meno risorse, avvia in fretta browser e applicazioni web e continua a ricevere aggiornamenti di sicurezza per anni sui dispositivi compatibili, trasformando il portatile in un’ottima macchina da viaggio per usi leggeri.

Il filo conduttore è che il mercato dell’usato premia poco l’elettronica datata, mentre il valore pratico che questi apparecchi possono ancora offrire supera spesso quello ricavabile dalla vendita. Un tablet può diventare una cornice digitale o un telecomando universale, uno smartphone una telecamera IP o un navigatore dedicato, un notebook un computer per le attività di base con un sistema operativo più leggero. Più che nostalgia, è una questione di sostenibilità: allungare di qualche anno la vita di un dispositivo significa ridurre i rifiuti e rinviare un nuovo acquisto.