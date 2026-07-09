Purtroppo, questa nuova funzionalità di iOS 27 vi costerà parecchio

Apple porterà con iOS 27, atteso per il pubblico a settembre 2026, nuove funzioni basate su Apple Intelligence dentro l’app Casa.

La novità farà comodo a chi usa videocamere domestiche, ma c’è un dettaglio non da poco: per avere accesso completo alle opzioni più avanzate servirà un abbonamento iCloud+ da almeno 2 TB. E per molti utenti vorrà dire pagare di più.

Casa diventa più intelligente: persone, animali, veicoli e pacchi nel mirino

Con iOS 27, l’app Casa dovrebbe fare un passo avanti per chi usa videocamere compatibili con HomeKit. L’idea è semplice: capire meglio cosa succede davanti alla porta, in giardino o nei garage condominiali. Non più solo un avviso generico di movimento, quindi. Durante la WWDC 2026, Apple ha spiegato che le nuove funzioni legate ad Apple Intelligence permetteranno alle videocamere di riconoscere persone, animali, veicoli e pacchi.

È una novità concreta, più che da effetto speciale. Chi riceve spesso consegne, per esempio, potrebbe distinguere l’avviso di un pacco lasciato sul pianerottolo dal passaggio di un vicino con il cane. Lo stesso vale per un’auto che entra nel vialetto o per una persona che si ferma davanti all’ingresso. Dettagli, certo. Ma nella vita di tutti i giorni possono fare la differenza.

Secondo le informazioni diffuse da Apple e riprese dalla stampa specializzata, però, queste funzioni non saranno disponibili per tutti gli utenti di iOS 27. Il nodo riguarda il modo in cui i filmati vengono letti, gestiti e conservati tramite iCloud.

Il requisito nascosto: per le funzioni AI serve iCloud+ da almeno 2 TB

Il punto destinato a pesare sul portafoglio è nelle note della terza beta di macOS Golden Gate: per usare le nuove funzioni AI della Casa servirà un piano iCloud+ con almeno 2 TB di spazio. Resterebbero quindi fuori, in base a queste indicazioni, gli utenti con abbonamenti da 50 GB o 200 GB, cioè due dei piani più comuni tra chi paga iCloud solo per backup, foto e qualche documento.

Apple non ha chiarito perché abbia scelto proprio la soglia dei 2 TB. La spiegazione più probabile è legata alla quantità di dati prodotta dalle videocamere e dall’analisi dei filmati: più riconoscimenti, più informazioni associate ai video, più spazio richiesto. Non si tratta solo di memoria da riempire, insomma, ma di una struttura cloud capace di reggere funzioni più pesanti.

Per molti utenti la novità potrebbe tradursi in una scelta piuttosto netta: restare con le funzioni già disponibili di HomeKit Secure Video oppure passare a un piano iCloud+ più caro per sbloccare le nuove opzioni di Apple Intelligence. Fuori dal linguaggio delle presentazioni, dipenderà da quante videocamere si hanno in casa e da quanto si considera utile un riconoscimento più preciso.

Il precedente per Apple: quando le novità di iOS finiscono nei servizi a pagamento

La scelta rientra in una tendenza che si vede ormai da tempo: Apple collega sempre più spesso alcune novità software ai propri servizi, soprattutto a iCloud+. Con iOS 27 sono attese anche funzioni aggiuntive per gestire e condividere le foto, riservate ad alcuni piani cloud. Il caso della Casa, però, pesa di più: per la prima volta una funzione AI di questo tipo viene legata a un abbonamento da almeno 2 TB.

Questo non vuol dire che iOS 27 sarà a pagamento. L’aggiornamento resterà gratuito per gli iPhone compatibili, come accade di solito. A cambiare è l’accesso ad alcune funzioni avanzate, che finiscono sempre più spesso dentro il recinto dei servizi in abbonamento. È una linea sottile, ma gli utenti se ne accorgono quando una novità presentata come parte del sistema operativo richiede poi un piano più alto.

Per chi usa l’app Casa ogni tanto, il limite potrebbe passare quasi inosservato. Per chi invece ha messo insieme un sistema domestico con videocamere, sensori e notifiche, il nuovo requisito di iCloud+ da 2 TB sarà difficile da ignorare. Anche perché, questa volta, la funzione c’è. Ma non per tutti.