Stai pensando di aggiornare il tuo dispositivo? Numerosi dispositivi Apple più vecchi sono affetti da un bug ‘non aggiornabile’

Negli ultimi tempi diversi possessori di iPhone e iPad più datati si sono trovati di fronte a una situazione anomala. Apple ha infatti interrotto la firma di alcuni aggiornamenti appena rilasciati per i dispositivi meno recenti, rendendoli di fatto non installabili. Il paradosso è che, in certi casi, questi aggiornamenti continuano a comparire nella sezione Aggiornamento Software, invitando di fatto l’utente a scaricare qualcosa che il sistema poi non è in grado di completare correttamente.

Per capire la vicenda bisogna sapere a cosa servivano quegli aggiornamenti. Non si trattava di nuove funzioni o delle classiche patch di sicurezza, ma di interventi tecnici pensati per tenere in vita servizi fondamentali su dispositivi non più compatibili con le versioni moderne del sistema. Tra gli obiettivi c’erano il mantenimento di iMessage, FaceTime e dell’accesso all’Apple Account, la correzione di un problema legato alle chiamate di emergenza e la sostituzione di un certificato di sicurezza destinato a scadere nel 2027. Aggiornamenti, insomma, non vistosi ma necessari per evitare che alcune funzioni smettano di operare nei mesi a venire.

Attenzione al nuovo limite di Apple

Le versioni coinvolte appartengono a rami più vecchi del sistema operativo, distribuiti per dispositivi ormai fuori dal ciclo principale degli aggiornamenti. La decisione di sospenderne la firma sembra legata alla comparsa di un problema serio. Un indizio è arrivato dall’Australia, dove un operatore di rete ha confermato un’anomalia che impediva ad alcuni dispositivi Apple meno recenti di connettersi correttamente e di chiamare i numeri di emergenza, arrivando a consigliare agli utenti di non installare l’aggiornamento finché la questione non fosse stata risolta in collaborazione con Apple.

Il consiglio che emerge da questa situazione è prudente e immediato: se si possiede un iPhone o un iPad datato e si vede comparire un aggiornamento, conviene non forzarne l’installazione e attendere una comunicazione ufficiale o una nuova versione corretta. Apple non ha fornito spiegazioni dettagliate, ma non è la prima volta che accade qualcosa di simile: in passato la firma di alcuni aggiornamenti è stata sospesa proprio dopo la scoperta di bug rilevanti, per poi essere riattivata con una build sistemata. È quindi molto probabile che l’azienda stia già lavorando a una correzione e che la possibilità di aggiornare venga ripristinata a breve.

Va precisato che il problema riguarda i rami più vecchi e non le versioni recenti del sistema, che restano regolarmente installabili sui dispositivi compatibili. Chi ha un modello aggiornato e in pieno supporto può quindi procedere senza timori. La vicenda riguarda invece chi tiene in uso, magari come secondo dispositivo, un iPhone o un iPad di diversi anni fa, spesso proprio per la sua affidabilità.

Resta un punto di metodo valido sempre. Prima di aggiornare un dispositivo datato è buona norma assicurarsi di avere un backup recente, una connessione stabile e spazio sufficiente, e dare un’occhiata a cosa segnalano gli altri utenti nelle ore successive al rilascio. Quando un aggiornamento crea problemi diffusi, le prime avvisaglie arrivano in fretta, e a volte la scelta più saggia è semplicemente aspettare.