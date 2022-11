Vantaggi esclusivi per i telefoni POCO, vieni a ricevere i coupon in anticipo!

Il periodo di Black Friday è sicuramente quello più indicato per rinnovare il proprio armamentario elettronico. Lo smartphone, infatti, è uno di quei prodotti che più frequentemente vengono acquistati in questo periodo proprio perché, spesso, godono dei migliori sconti. Sul sito ufficiale POCO, infatti, in occasione del Black Friday, verranno scontati tantissimi modelli, tra questi ne abbiamo selezionati tre che ci sembrano senz’altro i più interessanti.

POCO X4 Pro 5G

POCO X4 Pro è il primo cellulare da 108 MP di POCO e con il Black Friday ancora più conveniente!!

Sicuramente uno dei più apprezzati è questa versione 5G del X4 Pro di POCO. Questo modello vanta un display AMOLED FHD+ di tipo DotDisplay con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Doppio speaker e compatibilità con l’NFC.

Il comparto fotocamere è sicuramente da citare, con la principale da 108 MP pro-grade con possibilità di ultra-wide e macro. Così come il comparto fotografico, anche lato processore e batteria è da menzionare. La batteria, infatti, è da 5000 mAh con ricarica a 67W turbo. Per quanto concerne il processore, POCO X4 Pro 5G monta uno Snapdragon 5G con processo a 6nm.

Il dispositivo è acquistabile in due diversi tagli (6+128 e 8+256) rispettivamente a 249€ e 289,90€ anziché 299,90€ e 349,90€.

POCO M4 Pro

Poco sotto al modello precedente troviamo l’M4 Pro, modello comunque di punta della serie POCO. Questo vanta un display da 90 Hz FHD+ con doppio speaker. 5000 mAh di batteria con supporto alla fast charge da 33W. Comparto fotografico di tutto rispetto, con una tripla camera (di cui la principale da 64 MP).

Il dispositivo è disponibile anch’esso in due diversi tagli (6+128 e 8+256) rispettivamente a 169,90€ e 219,90€ anziché 229,90€ e 279,90€. Non farti scappare questa promozione.

POCO M5

Come smartphone entry-level POCO propone il modello M5, con un MediTek Helio G99 con processo a 6 nm. Il display è un onestissimo FHD+ a 90 Hz di tipologia DynamicSwitch.

Ad un prezzo veramente irrisorio potrete portare a casa uno smartphone con 5000 mAh di batteria, ricaricabili anche tramite fast charging a 18W e una tripla camera (di cui la principale a 50 MP) e una fotocamera frontale da 2 MP.

Questo modello è disponibile in due diverse versioni (4+64 e 4+128) che potrete acquistare rispettivamente per 169,90€ e 189,90€ anziché 189,90€ e 209,90€.