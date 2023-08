L’intelligenza artificiale è una soluzione che sempre più aziende scelgono di integrare nei propri software per renderli più smart, funzionali e versatili. È il caso di UPDF, un potente editor di PDF che gli utenti iOS, macOS e iPadOS (e non solo) possono utilizzare a proprio vantaggio per interagire senza alcuna restrizione o limitazione con i file PDF.

Chi sceglie di affidarsi a UPDF potrà modificare, leggere, annotare, convertire, comprimere, raggruppare, compilare e firmare i file PDF. E c’è anche la possibilità di passare al layout OCR, così da trasformare testo e immagini in contenuti “compatibili” con la funzione di ricerca in-app.

Con la sua interfaccia moderna e intuitiva, il software è disponibile sulle principali piattaforme e può essere utilizzato su più dispositivi con una singola licenza. A tal proposito, si segnala che è attivo uno sconto del 63% per l’acquisto di UPDF Pro, versione che mette a disposizione diversi vantaggi, tra cui la potenza dell’AI per portare l’esperienza d’uso al livello successivo.

Le principali funzioni di UPDF

Modificare e sincronizzare i file PDF su tutti i dispositivi

Una scontata feature di base di UPDF è quella che consente di modificare il testo dei file PDF. E lo fa egregiamente, perché offre un set di strumenti completo di tutto il necessario: si può aggiungere o eliminare il testo, cambiarne le dimensioni, il carattere e addirittura il colore. Con pochi clic, si può fare di tutto, anche modificare le immagini.

Utilissima è poi la funzione Cloud, che – come è facilmente immaginabile – permette agli utenti di sincronizzare i PDF su tutte le piattaforme. Si inizia su iPhone per concludere su Mac, ad esempio.

Leggere e prendere appunti

Con UPDF, i file possono essere letti secondo la modalità di visualizzazione che si preferisce: pagina unica, doppia pagina e così via. E che siano libri di testo o documenti d’ufficio di una certa rilevanza, poter prendere appunti è sempre una gran cosa. Commenti, note “adesive”, selezioni di testo sottolineate o evidenziate spalancano le porte ad un’integrazione oggigiorno necessaria, soprattutto dopo l’avvento dello smart working.

Convertire i file PDF in diversi formati

Quante volte ci si reca su Google per cercare un sito web per convertire un file PDF in, ad esempio, Word? Spesso però si rischia di affidarsi a portali abbastanza loschi, rischiando semplicemente di fare danni. Con UPDF si va invece sul sicuro e può convertire il file PDF in Word, Excel, CSV, PowerPoint, Text, RTF, HTML, XML, PDF/A, GIF, PNG, JPEG, BMP e altri formati ancora.

Proteggere i file PDF

Spesso i documenti (soprattutto quelli legali) includono informazioni sensibili a cui dovrebbe poter accedere solo il destinatario. Può capitare però che gli stessi finiscano nelle mani sbagliate, quindi è meglio proteggerli nel modo più sicuro possibile. Con UPDF non è un problema, anzi: l’utente può infatti impostare una password senza la quale è impossibile aprire il file.

Organizzare i file PDF

Mettere in ordine le pagine, inserirne di nuove, dividerle, rimuoverle, ruotarle o addirittura sostituirle. Con UPDF è possibile fare anche questo.

Raggruppare più file in un singolo PDF e creare file PDF compilabili

UPDF è l’ideale sia per i privati che per le aziende, arrivati a questo punto credo sia ormai chiaro. Per i primi è a disposizione un tool per fare un po’ di ordine raggruppando più file in un singolo PDF, per i secondi invece c’è la possibilità di creare documenti compilabili (con spazi dove apporre firme e spunte, ad esempio).

I poteri di UPDF AI, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale

L’AI in UPDF, al pari di tanti altri esempi di cui si discute in rete, è da considerarsi come un vero e proprio alleato dell’utente. Può svolgere attività al suo posto, semplificando il lavoro e – nella maggior parte dei casi – ridurre drasticamente i tempi.

Nel caso di UPDF, al chatbot AI si può chiedere di eseguire quattro operazioni, che sono le seguenti:

Riassunto : l’AI analizza il contenuto (anche se molto lungo) ed estrapola le informazioni più rilevanti e importanti.

: l’AI analizza il contenuto (anche se molto lungo) ed estrapola le informazioni più rilevanti e importanti. Traduzione : traduzione in tempi record di un contenuto testuale dalla lingua “A” alla lingua “B”.

: traduzione in tempi record di un contenuto testuale dalla lingua “A” alla lingua “B”. Spiegazione : l’intelligenza artificiale prima legge il contenuto (informazioni tecniche, materiale didattico, termini medici e così via) e, a prescindere dalla sua complessità, è in grado di fornire rapidamente una spiegazione dello stesso.

: l’intelligenza artificiale prima legge il contenuto (informazioni tecniche, materiale didattico, termini medici e così via) e, a prescindere dalla sua complessità, è in grado di fornire rapidamente una spiegazione dello stesso. Scrittura: tramite l’apposita chat, si può chiedere aiuto all’AI per la stesura di un articolo, per il controllo ortografico, la rifinitura di un contenuto, eventuali correzioni grammaticali e così via. Ah, si possono anche chiedere consigli su come pianificare e presentare una strategia di marketing, ad esempio. Insomma, è come lavorare fianco a fianco con un esperto.

I vantaggi di UPDF Editor rispetto alla concorrenza

Inutile nasconderlo, il software più utilizzato per i PDF è Adobe Acrobat. Ma è giusto considerare il suo successo come un fattore determinante in un confronto? Ovviamente no, perché a contare davvero sono le feature messe a disposizione dell’utente finale. Ecco dunque una tabella che svela in modo chiaro quanto in realtà UPDF Editor sia più versatile e conveniente rispetto alla concorrenza (ovvero Acrobat Standard DC e Acrobat Pro DC).

Perché scegliere UPDF Editor

UPDF Editor ha numerosi punti di forza, e sono stati tutti descritti poco sopra. Volendo però centrare il punto senza troppi giri di parole, si può dire senza il rischio di cadere in errore che UDPF è l’editor di PDF ideale perché è cross-platform (macOS, iOS, iPadOS, Android e Windows), sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale e – infine – costa meno rispetto ai prodotti della concorrenza.

A proposito di costi, per i lettori Melablog è attivo uno sconto del 63% che permette di acquistare la licenza per un anno a 29,99€ e quella a vita a 45,99€. E per chiunque non si senta soddisfatto dell’acquisto, c’è la possibilità di chiedere il rimborso entro 30 giorni.