Un nuovo Apple Watch misterioso emerge nel database Bluetooth

L’attesa per l’Apple Watch Series 9 sta crescendo, e un recente sviluppo alimenta ulteriormente l’entusiasmo. Il prossimo orologio di punta di Apple è stato recentemente avvistato nel database Bluetooth Launch Studio, un elenco che tiene traccia dei dispositivi pronti per il lancio che utilizzano lo standard Bluetooth.

Apple Watch Series 9 e Ultra appaiono nel database Bluetooth Launch Studio

Sebbene la lista, come rilevato da MacRumors, non fornisca dettagli specifici sulle funzionalità o sulle specifiche tecniche dei dispositivi, la comparsa di un “Sottosistema profilo WatchOS 2023” è un segnale chiaro che l’uscita dell’orologio è imminente.

Le aspettative per l’Apple Watch Series 9 sono alte, specialmente con l’introduzione di watchOS 10. Nonostante ciò, molte voci sostengono che non ci saranno cambiamenti significativi dal punto di vista del design. L’orologio dovrebbe essere disponibile in due dimensioni: 41mm e 45mm. Ciò che potrebbe effettivamente differenziare questo modello dai predecessori è il chip S9. Si prevede un salto significativo nelle prestazioni, superando le leggere modifiche apportate ai chip dei modelli precedenti.

Accanto all’Apple Watch Series 9, è probabile che vedremo anche l’introduzione di un Apple Watch Ultra aggiornato. Anche se le informazioni sono limitate, è ragionevole aspettarsi miglioramenti al chip di questo modello.

Curiosamente, non sembra che ci sarà un nuovo modello SE nel 2023, atteso probabilmente per i prossimi anni.

Queste nuove rivelazioni sottolineano l’anticipazione e l’eccitazione che circonda il prossimo lancio di Apple. Gli appassionati e gli utenti fedeli del famosissimo smartwatch della Apple sono invitati a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sui dettagli e sulle specifiche di questi dispositivi.