Un impressionante aggiornamento gratuito di Apple risolverà un grosso problema per gli utenti iPhone

Presentato al WWDC 2026, iOS 27 punta in modo deciso sulle prestazioni. Secondo quanto dichiarato da Apple, l’aggiornamento renderà gli iPhone più reattivi nelle operazioni quotidiane, con un’apertura delle app fino al 30% più rapida. Una promessa che, se confermata, darebbe nuova vita a dispositivi già in uso, senza bisogno di passare per forza all’iPhone 17 o ai futuri modelli della serie 18.

La notizia forse più rilevante riguarda proprio i telefoni meno recenti. Apple ha confermato che iOS 27 sarà disponibile su tutti i dispositivi che oggi supportano iOS 26, quindi anche su iPhone 11 e iPhone SE di seconda generazione, smentendo i rumor che li davano per esclusi. È un supporto più ampio del previsto a questo punto del ciclo di vita, e una buona notizia per chi vuole tenere il proprio telefono ancora un anno o due.

Aggiornamento gratuito di Apple: risolve un problema importante

Dal punto di vista tecnico, il guadagno arriva soprattutto da una revisione dello scheduler della CPU, ossia il componente del sistema che decide quali processi eseguire e quando. Ottimizzando questo meccanismo, Apple punta a ridurre i piccoli scatti e le esitazioni che fanno sembrare stanco un telefono di quattro o cinque anni. Tra gli esempi citati, miglioramenti anche nell’avvio della riproduzione musicale, nel salvataggio dei PDF e nella ricerca, completamente ridisegnata in app come Spotlight, Foto e Mail.

Conviene però smorzare gli entusiasmi con un po’ di realismo, anche perché si tratta ancora di promesse legate alle prime versioni beta. Una messa a punto software ha dei limiti: non trasformerà un vecchio iPhone in un modello nuovo, e su un dispositivo con la batteria degradata o la memoria piena i rallentamenti possono dipendere dall’hardware più che dal sistema operativo. In quei casi il vero rimedio è la sostituzione della batteria o la liberazione di spazio, non l’aggiornamento.

È inoltre normale che le beta risultino più lente della versione definitiva, perché includono strumenti di diagnostica e ottimizzazioni ancora incomplete: le prestazioni migliorano a ogni rilascio successivo e raggiungono il massimo con la versione pubblica stabile. Per questo i numeri annunciati andranno verificati nell’uso reale, una volta che l’aggiornamento sarà disponibile per tutti.

Resta comunque significativa la direzione scelta. Un aggiornamento pensato per velocizzare i dispositivi più anziani, invece di appesantirli, è una mossa non così comune di questi tempi e richiama nello spirito i grandi aggiornamenti di manutenzione del passato, focalizzati sul rifinire l’esistente più che sull’aggiungere novità. Per gli utenti con un iPhone di qualche anno, è la conferma che vale la pena aspettare l’arrivo di iOS 27.