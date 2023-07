Twittero (o X): la modalità scura sarà quella predefinita

Sotto la guida di Elon Musk, CEO di Twitter, la piattaforma dei tweet sta subendo un’ondata di cambiamenti significativi. L’ultimo annuncio che sta scatenando discussioni e controversie riguarda l’eliminazione della modalità luce da Twitter, rendendo la modalità oscura l’opzione predefinita. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, poiché alcuni apprezzano il tema scuro, mentre altri preferiscono la modalità luce per la sua chiarezza e accessibilità. Esploriamo i dettagli di questa imminente trasformazione di Twitter.

Ennesimo cambiamento di Musk in Twitter, la modalità scura sarà quella predefinita

In una recente risposta a un utente su Twitter, Elon Musk ha annunciato che “presto avrà solo la modalità oscura” poiché la ritiene “migliore in ogni modo”. Attualmente, gli utenti di Twitter possono scegliere tra la modalità chiara, scura e “Dim” per adattare l’aspetto della piattaforma alle proprie preferenze visive e alle diverse condizioni di luce. Tuttavia, con la decisione di Musk, la modalità oscura diventerà il tema predefinito e unico disponibile per gli utenti.

Sebbene molti utenti apprezzino la modalità oscura per il suo aspetto elegante e meno affaticante per gli occhi, ci sono anche coloro che preferiscono la modalità luce per la sua leggibilità, soprattutto alla luce del giorno. La possibilità di passare automaticamente tra le modalità luce e oscura durante il giorno e la notte è una caratteristica apprezzata da molti utenti, e questo cambiamento potrebbe rimuovere tale opzione. Inoltre, alcuni utenti hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’accessibilità della modalità oscura, affermando che la lettura del testo sotto la luce del sole può essere più difficile con questa impostazione.

La conferma di Musk: la modalità “Dim” sarà rimossa

Dopo alcune reazioni critiche da parte degli utenti, Elon Musk ha confermato che la modalità luce non verrà completamente rimossa. Tuttavia, la modalità oscura diventerà comunque l’opzione predefinita, mentre la modalità “Dim” sarà rimossa. Questa decisione sembra essere un compromesso tra l’estetica e l’accessibilità per rendere Twitter più accattivante e funzionale per tutti gli utenti.

Twitter, la “Super App” di Musk

Il rebranding di Twitter in “X” fa parte del piano di Elon Musk per trasformare la piattaforma in una “super app”. Questa visione ambiziosa mira a far diventare Twitter più di un semplice social network, introducendo funzionalità di comunicazione avanzate e, in futuro, persino soluzioni di pagamento. Con l’aggiunta della possibilità di effettuare e ricevere chiamate, Twitter si avvicina sempre di più a piattaforme come WeChat in Cina, offrendo agli utenti una vasta gamma di servizi e funzionalità integrate.