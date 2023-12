Trova i tuoi oggetti OVUNQUE con il Localizzatore Tile Mate a SOLI 18 EURO

Vivi tranquillo senza l’ansia di smarrire i tuoi oggetti personali quando sei in viaggio o semplicemente in giro in città con il Tile Mate, il famoso localizzatore di oggetti Bluetooth! Ora è disponibile su Amazon a soli 18,79€, con un eccezionale sconto del 25%.

Questo piccolo dispositivo è un vero e proprio salvavita per chi tende a smarrire le chiavi, il portafoglio o altri oggetti importanti. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, l’offerta sta per scadere!

Le Caratteristiche Tecniche del Tile Mite: Un Piccolo Gadget, Grandi Potenzialità

Il Tile Mate è un dispositivo compatto e leggero, facile da attaccare o inserire in qualsiasi oggetto che desideri tenere d’occhio.

Grazie alla connettività Bluetooth , puoi localizzare i tuoi oggetti perduti entro un raggio di circa 60 metri . Inoltre, se il tuo Tile Mate è fuori portata, puoi sfruttare la rete Tile , che utilizza gli smartphone di altri utenti Tile per rintracciare la posizione dell’oggetto smarrito. L’app Tile, disponibile per iOS e Android, offre un’interfaccia utente intuitiva , rendendo ancora più facile ritrovare ciò che hai perso.

Ma non è tutto: il Tile Mate è dotato di una batteria sostituibile , che dura un anno intero, garantendo così un uso prolungato senza preoccupazioni. Inoltre, la sua resistenza all’acqua lo rende adatta a ogni situazione, sia che si tratti di una giornata piovosa o di una corsa al parco.

Questo è il momento perfetto per acquistare il Tile Mate. Approfitta di questa offerta limitata e unisciti a milioni di persone che hanno già scelto la tranquillità! Oggi il localizzatore è disponibile a soli 18 euro grazie ad un mega sconto del 25%. Corri su Amazon e approfitta subito di questa offerta esclusiva!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.